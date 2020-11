UDPCI: A défaut de Mabri, un cadre du parti à la MACA depuis 20 jours

Proche d' Albert Mabri Toikeusse, président de l’ Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), Tiekoura Kouadio Drissa, a été retrouvé à la Maison d’arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) après une vingtaine de jours de recherches.

Sans nouvelles de lui depuis 20 jours, l'UDPCI retrouve un de ses délégués à la MACA

Porté disparu depuis quelques jours, Tiekoura Drissa, Délégué national adjoint de l' UDPCI, chargé du suivi et évaluation au sein du bureau exécutif national de la Commission technique estudiantine et scolaire ( CTES), a été retrouvé 3 semaines plus tard, incarcéré à la MACA, informe Blé Guirao, le secrétaire général de l’ UDPCI, dans un communiqué. Selon le cadre du parti d’ Albert Mabri Toikeusse, c’est le mercredi 4 novembre 2020 au matin, que le jeune militant a été enlevé par des policiers encagoulés, dans les environs de la clinique Farah, à Marcory, et conduit vers une destination inconnue.

«Après plusieurs recherches et investigations, il a été retrouvé ce lundi 23 novembre 2020 à la MACA à Yopougon où il est détenu depuis lors, sans assistance et dans des conditions précaires (...) Ces méthodes d’enlèvements ou d’arrestations par des personnes encagoulées qui sont aux antipodes du fonctionnement d’un État de droit, sont devenues monnaie courante dans notre pays », dénonce l' UPDCI.

Membre de l’opposition ivoirienne, le parti politique dirigé par l'ancien ministre Albert Mabri Toikeusse, est engagé aux côtés de ses pairs de l’opposition dans la bataille contre le troisième mandat jugé illégal du Président Alassane Ouattara. A l'origine de la création du Conseil national de transition (CNT), un organe mis en place pour se substituer aux institutions de la République, Mabri fait l'objet d'un avis de recherche, lancé par le procureur de la République, pour sédition.

En attendant, ses autres compères que sont Maurice Kakou Guikahué (PDCI) et Pascal Affi N'guessan (FPI) ont été arrêtés et sont en attente de leurs éventuels procès pour les mêmes causes.