Dialogue avec Ouattara : Gnamien Konan, "on va parler de quoi ?"

L'opposant ivoirien Gnamien Konan a des réserves quant à la reprise du dialogue entre Alassane Ouattara et l'opposition. En effet, lors de son investiture, le 14 décembre 2020 au palais de la présidence, le chef de l'Etat a annoncé que les discussions entre le parti au pouvoir et les opposants devraient reprendre. Une rencontre est prévue le lundi 21 décembre 2020. Mais avant ce jour, le président de la Nouvelle Côte d'Ivoire a de profondes interrogations.

Dialogue Ouattara-opposition : Gnamien Konan s'interroge

"J’ai instruit le Premier ministre de reprendre les discussions avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la Commission électorale indépendante, dans la perspective de la tenue des élections législatives dans le courant du premier trimestre 2021", avait déclaré Alassane Ouattara au cours de son investiture qui s'est tenue le lundi 21 décembre 2020 en présence de nombreux chefs d'Etat africains.

Il faut souligner que les adversaires du président ivoirien avaient appelé au boycott actif du scrutin présidentiel qui a vu la réélection du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Pour Gnamien Konan, avant le dialogue avec le parti au pouvoir, il est important de "connaitre les termes de référence". "Le troisième mandat, le retour de Gbagbo, la CEI, le CC, le découpage électoral, les législatives, la libération des prisonniers politiques, l’administration publique et le rattrapage etc. On va parler de quoi ?", a cherché à comprendre Gnamien Konan dans une publication sur Twitter.

En tout cas, après avoir prêté serment, Alassane Ouattara a laissé entendre que "le Premier ministre Hamed Bakayoko va procéder à l’ouverture des nouvelles sessions du dialogue politique le lundi 21 décembre 2020 à 10 h à la Primature".

Gnamien Konan est aujourd'hui un farouche adversaire d'Alassane Ouattara après avoir été membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et paix.