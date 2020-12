Retour de Gbagbo : La diaspora ivoirienne s'apprête à l'accompagner

En possession de ses passeports, Laurent Gbagbo pourrait rentrer en Côte d'Ivoire avant la fin 2020. La diaspora ivoirienne s'organise d'ailleurs, à travers des voyages groupés, pour accompagner l'ancien président ivoirien dans son pays.

Vols groupés de la diaspora ivoirienne pour ramener Gbagbo au bercail

Depuis sa mise en liberté sous conditions, Laurent Gbagbo n'a cessé de manifester sa volonté de rentrer en Côte d'Ivoire, après près d'une décennie d'éloignement. Après de nombreuses tractations politico-diplomatiques, l'ancien chef de l'État ivoirien a finalement reçu, le 4 décembre dernier, deux passeports, l'un diplomatique et l'autre ordinaire. Aussi, le retour au bercail de celui que ses partisans appellent le Woody de Mama, ne cesse-t-il de se préciser.

Le ministre Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du Gouvernement ivoirien, avait, à cet effet, affirmé lors du compte rendu du dernier conseil des ministres que le retour en Côte d'Ivoire de Gbagbo ne dépend nullement du gouvernement, mais plutôt de la justice.

Qu’à cela ne tienne ! L’ancien président ivoirien, en résidence à Bruxelles, est en passe de prendre son vol de retour en Côte d’Ivoire. La diaspora ivoirienne, disséminée en Europe, aux États-Unis et dans bien d’États étrangers, a décidé de préparer minutieusement le retour de l’ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen à Abidjan et dans son village de Mama, centre-ouest de la Côte d’Ivoire.

Dans un document intitulé « Gbagbo, le retour; la diaspora ivoirienne ramène Gbagbo », l’on peut lire ce message : « Pour le retour en Côte d’Ivoire du Président Gbagbo, la diaspora ivoirienne organise des vols groupés, avec séjour de 10 à Abidjan et un voyage à Mama. »

Les vols aller se tiendront les 22, 23, et 24 décembre 2020; et les 2, 3 et 4 janvier 2021 pour les vols retour. Des contacts ont d’ailleurs été donnés en France, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis et au Canada pour l’inscription de toutes personnes qui seraient intéressées pour ce voyage.

À noter que les tarifs des billets d’avion sont également donnés dans le document qu’Afrique-sur7 publie ci-dessous.