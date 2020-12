CPI: Me Claver N'Dri fait des confidences sur les enfants de Blé Goudé

Charles Blé Goudé a été acquitté devant la CPI, le 15 janvier 2019, et mis en liberté sous conditions deux semaines plus tard. Me Claver N'Dri, l'un des artificiers de cette victoire judiciaire de l'ancien leader des jeunes patriotes, a fait une révélation sur la pression qu'il subissait de la part des enfants de son client.

La Haye : La pression des enfants de Blé Goudé sur Me Claver N'Dri

Charles Blé Goudé a été transféré à la Cour pénale internationale, le samedi 22 mars 2014, où il a rejoint son mentor Laurent Gbagbo. Les deux Ivoiriens étaient en effet poursuivis pour quatre chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains, pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables.

Mais au terme d'un marathon judiciaire, qui a vu le passage de 82 témoins à charge, la Chambre préliminaire I a décidé d'acquitter l'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement, de toutes les charges évoquées par la Procureure Fatou Bensouda. La procureure gambienne a interjeté appel de cette décision devant la Chambre d'appel, et le procès est toujours pendant à La Haye. Mais les avocats des deux accusés peuvent d'ores et déjà se féliciter du travail abattu qui a abouti à l'acquittement de leurs clients.

S'il y a un avocat qui a crevé l'écran lors de ces plaidoiries, c'est bien Me Claver N'Dri qui, par son art oratoire, sa connaissance de la procédure pénale et des subtilités juridiques, à su faire acquitter le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep). Mais au-delà de la relation entre avocat et client, Charles Blé Goudé et Claver N'Dri sont avant tout des amis d'université et des cités universitaires d'Abidjan. Aussi, cette relation personnelle entre les deux hommes a-t-elle forcément créé des liens profonds entre leurs familles.

Invité à l'émission Life Talk sur la chaine ivoirienne Life TV, l'avocat de Charles Blé Goudé a fait des confidences sur la famille et sur les enfants de son client au cours de son procès. « J'avais promis à sa famille de ramener leur fils », a révélé l'homme de droit, avant d'ajouter : « Beaucoup de pression, beaucoup de pression, quand je regarde ses enfants jeunes, qui m'appellent tonton, qui vous disent "Tonton, Papa revient quand ?" Quand vous avez de telles phrases dans la mémoire… »

Poursuivant, l'avocat évoque cette autre anecdote : « Lorsque je suis parti dans un village à Dabou et je trouve un vieillard qui me dit qu'il attend le Président Laurent Gbagbo et son son petit-fils Blé Goudé avant de rendre l'âme, c'est beaucoup de pression. » A noter que le Président Gbagbo a déjà reçu ses passeports de la part des autorités ivoiriennes. Charles Blé Goudé est en entente du sien. Des partisans de l'ancien chef d'Etat ivoirien ont déjà confectionné des pagnes à l'éfigie de leur leader pour lui réserver un accueil digne de son rang.