En attendant son retour, Laurent Gbagbo remporte une victoire à la CPI

En possession de ses deux passeports, Laurent Gbagbo attend de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais bien avant son retour au bercail, l'ancien président vient de remporter une autre victoire à la CPI. La requête en reclassification de certains documents déposée par Me Emmanuel Altit a été agréée par le juge d'appel.

CPI : Laurent Gbagbo obtient la publication de certains dossiers confidentiels

Le Procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale (CPI) n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Même si le commun des mortels ne doit s'attendre à connaître tous les tenants et aboutissants de cette affaire, il pourrait toutefois se contenter de grignoter, outre ce qu'il en sait, quelques dossiers confidentiels qui sont désormais en train de tomber dans le domaine public.

Me Emmanuel Altit, avocat principal de l'ancien président ivoirien, avait en effet saisi la Chambre d'appel de la CPI en vue de « reclassiffier de "confidentiel" à "public" les observations de la Défense relatives à la "Demande de l'Accusation concernant l'éventuelle demande d'autorisation de M. Gbagbo de compléter sa réponse au mémoire d'appel de l'Accusation", d’autant plus que les raisons justifiant la classification confidentiel de de ces observations n’existent plus. »

Les juges de la Chambre d’appel ont en effet accepté, mardi dernier, le reclassement comme public du document ICC-02 / 11-01 / 15-1374-Conf, conformément à la requête introduite le 10 décembre dernier, par Me Altit.

À noter que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés, le 15 janvier 2019, par la Chambre préliminaire I de la CPI, avant d'être mis en liberté sous conditions par la Chambre d'appel. Mais dans une nouvelle décision rendue en mai, cette chambre dirigée par le juge nigérian Chile Eboe-Esuji a levé les restrictions liées aux déplacements des deux Ivoiriens. Ainsi, l'ancien chef d'État ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement ne cessent de manifester leurs volontés de rentrer en Côte d'Ivoire en vue de contribuer à la réconciliation nationale.