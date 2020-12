France: La vérité sur l’arrestation de Rufy, ex-danseur d'Arafat

Le chorégraphe ivoirien, Rufy, ex-danseur de feu Dj Arafat, a été arrêté le samedi dernier en France. Ce qu’il s’est passé.

Show-biz: Rufy, l'ex-danseur de Dj Arafat arrêté à Paris

Rufy s’est fait une renommée dans l’univers du showbiz ivoirien grâce à feu Dj Arafat avec qui il a exercé en tant que chorégraphe durant plusieurs années. Après le décès du big boss de la Yorogang, le jeune danseur et son fidèle compagnon et collègue, Super, ont décidé de s'établir en France. Après avoir passé un peu plus d’un an au pays d’Emmanuel Macron, le jeune chorégraphe se retrouve au cœur d’une vive polémique qui alimente la toile ces derniers jours. Il se raconte que Rufy a été arrêté par la police française et serait même sur le point d’être rapatrié à Abidjan.

S’il est vrai que le talentueux danseur a été effectivement placé en garde à vue durant 48 heures, son rapatriement n’est pas à l’ordre du jour. Selon une source contactée par Afrique-sur7, Rufy a a été remis en liberté. « Rufy s’est retrouvé dans un endroit où il ne fallait pas. En fait, il était dans un restaurent où une bagarre a éclaté, et il n’était même pas impliqué dans la bagarre. Des éléments de la police se sont précipités sur les lieux et ont décidé d’emporter tout le monde. C'est ainsi qu'il a été placé en garde. Après deux jours de détention, il a finalement été libéré lundi soir. Il n’est pas question d’un quelque rapatriement sur à Abidjan‘’, nous a confié notre interlocuteur.