FPI : Gbagbo dépêche Assoa Adou auprès de Ouattara, les raisons

L’ex-chef de l’ Etat ivoirien Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle en Belgique, a instruit Dr Assoa Adou, le secrétaire général de son parti le FPI, à l’effet de prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour faciliter son retour en Côte d’Ivoire.

"Laurent Gbagbo souhaite rentrer en Côte d'Ivoire en ce mois de décembre 2020"

Après son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), Laurent Gbagbo prépare activement son retour en Côte d’Ivoire. Les autorités ivoiriennes se sont résolues, après moult tractations, à lui délivrer, le 4 décembre dernier, ses passeports diplomatique et ordinaire; documents de voyage utiles à son éventuel retour au pays.

Selon son avocate Me Habiba Touré, l’ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen à la Haye, ambitionne de regagner Abidjan avant la fin décembre. Des instructions ont d’ores et déjà été données aux responsables politiques de son parti, notamment à Assoa Adou, à l’effet de prendre contact avec les autorités ivoiriennes en vue de faciliter ce retour.

« Le Secrétaire Général a précisé que le président Laurent Gbagbo souhaite rentrer en Côte d'Ivoire en ce mois de décembre 2020 et lui a demandé de prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour convenir des modalités de son retour », a confirmé Assoa Adou dans un communiqué à l’issue de la 4è session ordinaire 2020 du Comité central du FPI, tenue le mardi 22 décembre 2020 à Abidjan.

L’ex-ministre des Eaux et Forêts envisage d’organiser dans les prochaines semaines, une tournée d’informations et de mobilisation des militants à travers tout le pays, pour leur implication dans l’organisation du retour effectif de Laurent Gbagbo. Il a en outre assuré de sa disponibilité ainsi que celle du FPI à participer à toutes les étapes du dialogue politique initié par le gouvernement ivoirien dans la perspective des prochaines élections législatives.

« Le Front Populaire Ivoirien, tout en continuant résolument le combat pour la création d’un cadre consensuel pour l’organisation d’élections justes et transparentes, participera aux élections législatives, municipales et régionales et se donnera, en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l’opposition ivoirienne, notamment avec le PDCI-RDA, les moyens de les gagner », promet le parti de Gbagbo.