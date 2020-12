Rififi à la Chefferie d' Akouai-Agban: Un proche de Beugré Mambé cité

Les populations du village d' Akouai-Agban, village situé dans la sous-préfecture de Bingerville sont à nouveau sous le pied de guerre. La raison, des difficultés constatés dans le passage du témoin entre l’ancienne génération et la nouvelle appelée à prendre le pouvoir, d’ici fin décembre 2020.

Querelle autour de la succession à la chefferie d’ Akouai-Agban, les raisons

Dans le village d’ Akouai-Agban, le passage de témoins entre la génération Dougbos et la génération Tchagbas appelée à accéder au pouvoir en cette fin d’année 2020, est à l’origine d’ une vive tension entre les populations de cette localité de la sous préfecture de Bingerville. « En pays Atchan, la prise du pouvoir et sa gestion tournent autour des générations. Lorsque le pouvoir d’une génération prend fin ou tire à sa fin, il revient à la génération suivante et uniquement à elle seule de s’organiser afin de désigner en leur sein, celui qui aura la lourde responsabilité de conduire les affaires du village avec le soutien des autres membres de la génération. Comme il nous a été donné de constater depuis le début de cette année, un vent de changement a soufflé sur la quasi-totalité des villages Atchan. Et pour cause, le pouvoir des « Dougbos » prenait fin pour certains et pour d’autres, tirait à sa fin. C’est dans cette dernière disposition que se trouvait le village d’Akouai Agban, dans la sous-préfecture de Bingerville », a confié un cadre de la localité joint au téléphone.

En effet, après plus de dix ans de gestion, le pouvoir de l’équipe de Monsieur Alidjé Djoman prendra fin le 31 décembre 2020. C’est pourquoi, la génération Tchagba qui doit succéder aux Dougbos, a très tôt pris « le taureau par les cornes » en désignant depuis le 22 décembre 2019, Monsieur Adobi Aké Guy Placide comme son porte-étendard, pour conduire les affaires du village, une fois le pouvoir des Dougbos terminé. « Monsieur Adobi Aké qui jouit d’une légitimité incontestable auprès de ses pairs Tchagba, a d’ailleurs reçu la bénédiction du doyen du village pour la conduite des affaires du village », indique notre source.

Qui précise que « le nouveau chef désigné a même reçu chez lui au village, la visite du Préfet d’alors, Monsieur Vincent Tobi qui lui avait prodigué de sages conseils ». Dans cette dynamique, le nouveau préfet intérimaire d’Abidjan, Monsieur Adama Doumbia, a instruit le sous-préfet de Bingerville à l’effet de procéder à une consultation populaire en vue d’entériner au plan administratif, le pouvoir de Monsieur Adobi Aké.

« Mais au moment où tout le village est dans l’attente de l’arrivée du sous-préfet pour cet exercice démocratique, les bruits de couloir nous informent que le chef du village sortant, Monsieur Aligué Djoman, en complicité avec un proche collaborateur du Gouverneur du district, Monsieur Beugré Mambé, s’apprêterait à passer le pouvoir à un membre de la génération Tchagba, autre que celui désigné par la quasi-totalité des membres de cette génération », a-t-il relaté.

Ajoutant que ce nouveau revirement suscite une grosse colère des populations, actuellement sous le pied de guerre. « En attendant de joindre ce collaborateur du Ministre Gouverneur Beugré Mambé dont nous taisons pour le moment le nom, nous l’exhortons en tant qu’autorité, à se conformer aux prescriptions de nos us et coutumes. Notre pays qui sort d’une crise pre et post électoral qui a fait plusieurs morts et de nombreux blessés, n’a pas besoin en cette fin d’année d’une crise aux conséquences imprévisibles », a martelé notre interlocuteur.

Ce dernier qui a requis l’anonymat a exprimé son inquiétude et sa crainte de voir à nouveau son village basculer dans le désordre et dans la violence après la crise qui a émaillé l’accession au pouvoir des Dougbos.