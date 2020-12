Bénin: Voici le coût de la présidentielle prévue en avril 2021

L’organisation de la prochaine élection présidentielle au Bénin coûtera à l’ État béninois, plus de 14 milliards de FCFA. C’est l’information ressortie de la dernière réunion qui a eu lieu mercredi entre les responsables du ministère de l’ Économie et des Finances, et de la Commission électorale nationale autonome.

Prévue en 2021, l’organisation de la prochaine élection présidentielle au Bénin coûtera 14 milliards 416 millions 959 mille 243 francs CFA. C’est ce qu’on retient à l’issue de la réunion tenue mercredi 23 décembre 2020, entre le ministre Romuald Wadagni, en charge de l’ Économie et des Finances, et Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Selon un communiqué du gouvernement, c’est la date du dimanche 11 avril 2021 qui a été choisie, pour la tenue de ce scrutin conformément aux dispositions arrêtées par la loi fondamentale béninoise. "Conformément à la constitution, la date du premier tour de l’élection présidentielle a lieu le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale, soit le dimanche 11 avril 2021", informe le gouvernement.

À la question de savoir si le président Patrice Talon rempilera pour un deuxième mandat présidentiel, il est encore trop tôt de le dire. Le concerné, bien qu'éligible pour un second mandat, ne s’est jusqu’à ce jour, pas encore prononcé sur le sujet. Mais sa candidature à cette élection, à en croire certains observateurs de la vie politique béninoise, ne ferait l’ombre d’aucun doute.

L’opposition, elle, dénonce un scrutin verrouillé d’avance. Elle qui avait été « empêchée » de présenter des listes de candidatures lors des dernières élections législatives qui ont eu lieu dans le pays l’an dernier. À l'heure actuelle, on ignore si elle s'abstiendra de boycotter cette élection, comme ce fut le cas lors des dernières municipales.