Abidjan: Absent aux obsèques de Dj Arafat, ce qui arrive à Maitre Gims

En l'absence de Dj Arafat, Maitre Gims a décidé de passer la fête de Noël avec ses fans de la Côte d'Ivoire, à l'occasion d'un concert à l'Heden Golf Hôtel à Abidjan le vendredi 25 décembre 2020. De son vrai nom Ghandi Djuna, le rappeur congolais a regretté que Houon Ange Didier, plus connu sous le nom Arafat DJ, l'ex-roi du couper décaler décédé dans un accident de circulation, ne soit pas là pour l'accueillir. Mais il a été vivement repris par le nommé Dr Wallace, qui se présente comme le père du défunt père de Rafna.

Quand Maitre Gims manquait le dernier concert d'Arafat

Lundi 12 août 2019, le monde de la culture ivoirienne, et même africaine a été choqué d'apprendre que la star du couper décaler venait de subir un accident de la circulation. En effet, la moto d'Arafat DJ a violemment percuté un véhicule dans le quartier d'Angré dans la commune de Cocody.

Malheureusement, le fils de Tina Glamour et de feu Houon Pierre n'a pas survécu. À l'âge de 33 ans, le Yorobo quitte la scène musicale au moment où sa carrière est en plein essor au grand désarroi de ses fans surnommés les "Chinois".

Un hommage national est rendu au défunt conjoint de Carmen Sama au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi 31 août 2019 en présence de plusieurs stars de la musique africaine. Koffi Olomidé, Fally Ipupa, Roga Roga ou encore Sidiki Diabaté, Davido débarquent à Abidjan pour le dernier "concert" d'Arafat DJ.

Le rappeur congolais Maitre Gims est absent. Le membre de Sexion d'assaut se trouve en Corse quand le bateau qu'il a loué prend feu le lundi 26 août 2019 au large de Bonifacio. Le chanteur congolais et les autres passagers à bord sont sains et saufs.

"Par ces modestes mots, nous nous associons humblement à votre chagrin et c’est avec un immense regret que je vous informe que je ne pourrai malheureusement pas assister aux obsèques et aux veillées prévues le 30 et le 31 août 2019 à Abidjan suite à la perte de mes effets personnels et papiers d’identité dans l’incendie du bateau en Corse dont j’ai été victime il y a 4 jours. Les délais d’obtention de mes nouveaux documents ne me permettront pas de voyager dans l’immédiat et j’en suis profondément affecté", a expliqué Maitre Gims pour justifier son absence aux obsèques du Yorobo.

Pourquoi Dr Wallace attaque Maitre Gims

Présent à Abidjan pour un concert, Maitre Gims est revenu sur son dernier rendez-vous manqué avec son ami Arafat. C'était au cours d'une interview sur Trace FM. "Mon seul regret actuellement dans ma présence en Côte d’ivoire, est que DJ Arafat ne soit pas là pour m’accueillir", s'était exprimée la star congolaise.

Ces propos ont suscité une vive réaction de Dr Wallace, le médecin des stars et des célébrités. Dans une virulente publication sur Facebook, l'homme qui se présente comme l'oncle d'Arafat, a craché ses vérités à l'auteur de "Mon cœur avait raison".

"Arrête de prendre les gens pour des cons. Ton bateau n'a pas brûlé le jour des obsèques d'Arafat, c'était même avant. Étant donné que c'est mon neveu, je t'ai contacté pour participer aux obsèques sur Paris mais tu n'as pas répondu. Ce n'est pas parce que tu cherches à remplir ton spectacle sur Abidjan que tu vas mentir. Ivoirien n'aime pas foutaise", a-t-il lancé. Pour lui, Gims a délibérement choisi de ne pas prendre part à l'hommage à Arafat DJ.