Après avoir échappé à la prison, Yodé et Siro sur le toit de l'Afrique

Les nouvelles sont bonnes pour Yodé et Siro. Les chanteurs de zouglou qui s'étaient retrouvés récemment dans un feuilleton judiciaire nagent actuellement en plein bonheur. Le duo venu de Gbatanikro a été désigné meilleur groupe africain lors des African Talent Awards qui a eu lieu le samedi 26 décembre 2020.

Yodé et Siro distingués aux African Talent Awards

On peut le dire, le duo Yodé et Siro finit l'année 2020 en beauté. En effet, Dally Djédjé Gervais (Yodé) et Aba Sylvain Decavailles (Siro) nominés aux African Talent Awards, ont raflé le prix du meilleur groupe africain lors de la cérémonie le samedi 26 décembre 2020. Cette distinction vient confirmer le grand retour des deux anciens membres du groupe Les Poussins Chocs. Il faut noter que Yodé et Siro avaient gardé le silence pendant plus de dix ans avant de revenir sur la scène musicale avec l'album Héritage, sorti le vendredi 3 juillet 2020 et composé de treize titres.

Le retour de Yodé et Siro s'est matérialisé avec un concert organisé le samedi 10 octobre 2020 au Palais de la culture de Treichville. Les deux compères ont fait une véritable démonstration de leur talent musical devant une foule de fans acquis à leur cause.

Mais il ne faut pas oublier que Yodé et Siro ont manqué de peu de passer un séjour derrière les barreaux. Et pour cause, au cours d'un spectacle à Yopougon, le dimanche 29 novembre 2020, Siro a ouvertement interpellé le procureur Adou Richard sur les violences électorales en Côte d'Ivoire. "C’est quel pays ça ? Allez dire au procureur Adou Richard qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulés dans les villages pendant que les gens sont ici avec des marchettes et ils sont bien identifiés", s'est-il exprimé.

Convoqués à la brigade de recherches de la gendarmerie nationale, Yodé et Siro ont été gardés à vue puis jugés. À l'issue du procès, les zougloumen ont écopé d'une année de prison avec sursis. Ils devront payer chacun une amende de 5 000 000 de francs CFA.

Pour l'année 2020, l'African Talent Awards a été 100 % digital, car précisent les organisateurs, "un cas de covid-19 a été détecté parmi les membres de l'événement". La cérémonie a eu lieu via les plateformes sociales des initiateurs.