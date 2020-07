Comment Mamadou Koulibaly a séduit Yodé et Siro

Lors du lancement de leur sixième album, Yodé et Siro ont publiquement affiché leur admiration pour Mamadou Koulibaly. Les deux chanteurs ont invité le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République) à la cérémonie de présentation de leur opus.

Yodé et Siro, grands fans de Mamadou Koulibaly

Le retour de Yodé et Siro sur la scène musicale s'est effectuée avec grand bruit. En effet, les zougloumen ont sorti leur dernier album il y a douze ans. Depuis, ils s'étaient éclipsés, laissant leurs fans sans nouvelles. Mais le vendredi 3 juillet 2020, les deux artistes-chanteurs ont sorti "Héritage", leur sixième œuvre discographique. La cérémonie de lancement de ce nouveau "bébé" a eu lieu le jeudi 2 juillet. Ce jour-là, la présence d'une personnalité politique n'a pas échappé à l'assistance. Yodé et Siro ont tenu à inviter le professeur Mamadou Koulibaly à l'événement.

Interrogés sur les raisons de l'invitation de l'ex-président de l'Assemblée nationale sous Laurent Gbagbo, Yodé et Siro n'ont pas manqué de dévoiler leur admiration pour le fondateur de Liberté et démocratie pour la République (LIDER). "Le professeur Mamadou Koulibaly, c'est une personnalité que nous apprécions personnellement parce qu'il n'est pas corruptible. Nous sommes comme cela aussi. Nous ne sommes pas influençables. Le professeur Mamadou Koulibaly est pour nous un modèle, raison pour laquelle nous l'avons invité", a laissé entendre Siro. En clair, les auteurs de la célèbre chanson "Asec Kotoko" s'identifient au maire d'Azaguié pour son intégrité.

On peut dire que les mélomanes ivoiriens apprécient de fort belle manière l'intégrité qui caractérise Yodé et Siro. Et pour cause, en deux jours, l'album "Héritage" s'est écoulé comme de petits pains : 10 000 CD vendus, selon la maison de disques. Fidèles à leur tradition, les enfants de Gbatanikro ont composé une chanson très critique à l'égard de l'actuel pouvoir. "On dit quoi ?" a créé une énorme sensation sur la toile. Yodé et Siro seront-ils prêts à apporter leur soutien à Mamadou Koulibaly alors qu'il est candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 ?