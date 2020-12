Bloquée à cause de Drogba, la FIF lance l'offensive contre la FIFA

Dans le bras de fer qui l’oppose à la Fédération internationale de football association (FIFA), la Fédération ivoirienne de football (FIF) va déposer un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), apprend-on de son avocat Me Raux Athanase.

Mise sous-tutelle, la FIF veut saisir le TAS: Le ministère des Sports prend position

"Nous allons déposer maintenant un recours devant le TAS contre cette décision (de la FIFA) qui a été prise le 24 décembre 2020 et demander la suspension de l'exécution de cette décision », a réagi Me Raux Athanase, dans un entretien accordé à APA.

L'avocat précise que ce nouveau recours viendra s'ajouter à la première plainte qui visait à obtenir la levée de la mesure de suspension du processus électoral qui a vu le rejet de la candidature de la star ivoirienne, Didier Drogba.

Pour Me Raux, il n’y a pas de doute que derrière cette décision de l'instance mondiale du football, se cache un «enjeu politique ». « Il y a un enjeu politique derrière tout cela parce que "la FIFA, au travers des normalisations, prend le contrôle des fédérations". Ce qui lui donne plus de poids lors des assemblées générales des confédérations », dénonce l’avocat.

Dans sa décision relative à la crise qui secoue le football ivoirien, rendue jeudi dernier, la FIFA a décidé de mettre sous tutelle la fédération ivoirienne de football, à travers la mise en place d’un « comité de normalisation » qui aura la charge de gérer toutes les affaires courantes de la FIF.

«Ce comité de normalisation gérera les affaires courantes de la fédération ivoirienne et révisera partiellement les statuts et le code électoral de la FIF afin de garantir leur conformité », a décidé la FIFA.

« Cette situation résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA », a justifié la FIFA.

C'est donc ce "comité de normalisation" qui aura la charge de l’organisation des futures élections de la fédération ivoirienne de football. "La normalisation est la sanction suprême, donc nous allons exercer un recours contre cette décision et il y aura certainement une jonction des deux procédures judiciaires, celle contre la normalisation et celle engagée depuis le lundi dernier", a retorqué Me Raux qui entend user de tous les moyens légaux pour obtenir la suspension de cette décision mettant la FIF sous l'administration d'un Comité de normalisation.

La réaction d' Allah Yao, Directeur de cabinet du ministre ivoirien des Sports

Réagissant à la décision de la FIFA, le Directeur de cabinet du ministre des Sports, Allah Yao, se dit surpris par cette décision de l’institution dirigée par l’italien Gianni Infantino.

« S’il n’y avait pas eu de querelles en interne, la FIFA ne serait pas intervenue pour nous imposer la normalisation. Bien sûr que nous n’avons jamais souhaité cette décision, mais elle est arrivée. Il faut faire en sorte que cela ne se répète plus jamais», a-t-il indiqué, samedi dernier, en marge de la finale du tournoi Orange de la Fraternité.

Désireux de ne pas faire d’ingérence, Allah Yao estime qu’il faut tirer les conséquences de cette décision. « Qu’on profite de cette normalisation pour recréer la fraternité et taire toutes nos querelles. Nous allons organiser la CAN et il faut qu’avant cela, nous soyons tous soudés. Beaucoup de choses ont été entendues pendant cette crise. La FIFA vient de nous donner l’opportunité de laver ce linge sale définitivement de telle sorte que notre football repose sur des fondements majeurs », a-t-il conclu.

La Fédération ivoirienne de football, faut-il le rappeler, est plongée dans une crise née depuis le rejet de la candidature de Didier Drogba, à la présidence de la FIF.