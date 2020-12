Gbi de fer: ''Didier Drogba n'écoutait pas son aîné Eugène Diomandé"

L'humoriste ivoirien Kouya Gnépa alias Gbi de fer s'est invité dans le débat relatif au retrait du président du Séwé Sports de San Pedro, Eugène Diomandé, du staff de campagne de Didier Drogba, candidat à l'élection du prochain président de la FIF.

Gbi de fer: ''Est-ce que vraiment, Didier Drogba écoutait son aîné?''

Le président du Séwé Sports de San Pedro, Eugène Diomandé a récemment annoncé son retrait de l'équipe de campagne de Didier Drogba où il exerçait en qualité de coordonnateur de campagne dans le cadre de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

"Les affinités électives ne sont pas forcément destinales et des fois il y a loin de la coupe aux lèvres... Je vous informe de mon retrait du Comité de la candidature de notre héros sportif Didier Drogba, pour des raisons de convenances personnelles. Bonne chance à Didier et bon vent à la team DD11", a posté Eugène Diomandé, jeudi dernier, sur sa page Facebook.

Cette décision qui intervient au moment où tous les regards sont tournés vers la FIFA qui, depuis plusieurs mois maintenant, a suspendu le processus électoral, a suscité de nombreuses réactions. L'humoriste ivoirien, Kouya Gnépa, plus connu sous le nom de Gbi de fer, connu pour son franc-parler, s'est également invité dans le débat.

''Eugène Diomandé est parti parce que lui et Drogba n’arrivaient sûrement pas à s'entendre sur un certain nombre de points. Ce qui n’a pas marché, c’est qu’on avait en présence le joueur (Didier Drogba) et le Dirigeant (Eugène Diomandé). Est-ce que vraiment, Didier écoutait son aîné, aux fins de comprendre comment s’y prendre pour diriger, être un grand Dirigeant sportif? Ce qui a dû causer la séparation. Je crois, c’est la perception même de la qualité de Dirigeant sportif (...) Il y avait des divergences de vues et des perceptions sûrement différentes. C’est manifestement ce qui a fait que les choses n’ont pas marché», a confié Gbi de fer à Vibe radio.

Puis d'ajouter: «J’ai appris dans les coulisses, qu’Eugène Diomandé a rallié le camp Idriss Diallo. J’ai pu joindre un membre du staff de Drogba qui m’a confié qu’Eugène Diomandé aurait rallié Idriss Diallo pour un changement », a-t-il ajouté.