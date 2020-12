Alépé : Un car de transport plonge dans un ravin, plusieurs blessés

Lundi 28 décembre 2020, un accident de la circulation a eu lieu à Alépé, à 45 km d'Abidjan. Un car qui transportait 18 passagers, a fait une sortie de route. Le bilan fait état de plusieurs blessés qui ont été conduits à l'hôpital général de ladite localité. L'information est rapportée par l'Agence ivoirienne de presse (AIP).

Un accident de la circulation à Alépé fait plusieurs blessés

"Le chauffeur roulait à vive allure après avoir dépassé le corridor. Nous lui avons demandé de réduire la vitesse, mais en vain, et c’est à la descente de la côte d’Ahoué que le pneu arrière a éclaté”, a confié Tia Marie Anderson, un des passagers à l'Agence ivoirienne de presse. En vérité, le chauffeur du car en provenance d'Abidjan avait pour mission de conduire les passagers à bord à Alépé. Malheureusement, le voyage ne s'effectue pas en toute tranquillité. Le conducteur n'a que fait de la prudence et se lance à toute allure sur la route. On le voit, les interpellations des passagers n'ont eu aucun effet sur l'homme assis au volant du car de transport.

Quand l'autocar arrive à la descente de la côte d'Ahoué, sur l'axe Abidjan-Alépé, le pneu arrière de la voiture éclate. Le véhicule étant en pleine allure, le conducteur ne parvient pas à le maitriser. Le car fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course dans un ravin, précise l'Agence ivoirienne de presse.

Le constat est triste. Selon notre source, plusieurs passagers sont blessés, mais on ne signale pas de décès. Les éléments du Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM) se rendent sur le lieu du drame. Les blessés sont transportés à l'hôpital général d' Alépé afin d'y recevoir des soins.

La période des fêtes d'année est un moment très sensible pendant lequel les accidents de circulation sont très récurrents.