500 millions de dollars pour les 10 acteurs les mieux payés au monde

Le classement Forbes 2020 des acteurs les mieux payés, a été révélé récemment par le magazine. Qui sont les 10 acteurs qui montrent une autre image d’Hollywood : celle d’une industrie dominée par Netflix.

Netflix fait la différence entre les acteurs les mieux payés en 2020

Cette année, grâce à Netflix, plusieurs acteurs du cinéma allant de Dwayne, The Rock, Johnson à Jackie Chan, ont vu leurs revenus se multiplier.

Selon le magazine, les dix acteurs les mieux payés par Netflix, ont récolté 545,5 millions de dollars. Dwayne Johnson est en tête de liste pour la deuxième année consécutive, avec 87,5 millions de dollars et a gagné 23,5 millions de dollars pour son rôle d’agent d’Interpol poursuivant les voleurs d’art dans Red Notice, le prochain film original de Netflix. L’entreprise a également versé 85 millions de dollars à Ryan Reynolds, Mark Wahlberg, Ben Affleck et Vin Diesel.

La plateforme de streaming développe de plus en plus de films à gros budgets qui lui permettent d’attirer un large public dans le monde entier, et n’hésite pas à payer très cher pour recruter les stars hollywoodiennes les plus en vue. Adam Sandler, ancien comédien du Saturday Night Live, a atteint un sommet en 1998 lorsqu’il a vendu pour 240 millions de dollars de billets au box-office national. Depuis, il ne fait plus la Une du box-office, révèle le site du journal.

En effet, l’année dernière, le seul film d’Adam Sandler à être sorti en salle, était Uncut Gems, le chouchou des critiques, qui n’a rapporté que 51 millions de dollars et pour lequel l’acteur n’a perçu qu’environ 5 millions de dollars. Cependant, il a quand même atteint la 9e place du classement annuel Forbes US des acteurs les mieux payés grâce à Netflix.

Le géant du streaming a payé Adam Sandler 31 millions de dollars, soit 75 % des recettes annuelles de l’acteur, dans le cadre de son contrat de 250 millions de dollars signé en 2014 pour quatre films. Netflix a diffusé plus de 2 milliards d’heures dans lesquelles apparaît l’un des acteurs préférés du public, ce qui a conduit à un nouveau contrat signé en janvier qui vaudrait encore plus que le premier.

Les 10 acteurs les mieux payés, on trouve cette année deux femmes, alors qu’il n’y en avait qu’une seule en 2019 (Scarlett Johansson).

1. Dwayne Johnson — 87,5M$

2. Ryan Reynolds — 71,5M$

3. Mark Wahlberg — 58M$

4. Ben Affleck — 55M$

5. Vin Diesel — 54M$

6. Akshay Kumar — 48,5M$

7. Jennifer Lopez — 47,5M$

8. Lin-Manuel Miranda — 45,5M$

9. Will Smith — 44,5M$

10. Sofia Vergara — 43M$