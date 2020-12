Faure Gnassingbé échange avec un émissaire de Bah N'daw

Mardi 29 décembre 2020, le président togolais Faure Gnassingbé a reçu en audience le colonel Assimi Goïta, le vice-président de la transition malienne, porteur d'un message de SEM Bah N'daw, président de la transition au Mali. Les échanges entre les deux hommes ont tourné autour de l'évolution de la transition au Mali. Ils ont également abordé d'autres sujets d'actualité.

Le colonel Assimi Goïta chez Faure Gnassingbé

Le colonel Assimi Goïta a foulé le sol togolais le mardi 29 décembre 2020 pour une visite de travail de 48 heures. Le vice-président de la transition au Mali qui était porteur d'un message du colonel Bah N'daw a échangé avec Faure Gnassingbé. "J'ai eu l'honneur ce jour de recevoir en audience, le Vice-président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, en visite de travail au Togo, et porteur d'un message de SEM Bah N'daw, président de la transition au Mali. Ensemble nous avons échangé sur l'évolution de la transition en cours au Mali et d'autres sujets liés à la sécurité dans notre sous-région", a déclaré le président togolais sur compte Twitter.

Selon un communiqué de la présidence de la République togolaise, l'hôte de Faure Gnassignbé "s'est réjoui de la solidarité manifestée par le Togo à l'endroit de son pays depuis le début de la crise et a vivement remercié le chef de l'État togolais pour sa détermination et son engagement sans faille aux côtés du peuple frère malien". Les deux hommes "ont réaffirmé leur convergence de vues tant sur la nécessité d'une coordination des différentes initiatives visant à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent que sur l'importance de l'implication des acteurs locaux dans la recherche de solutions aux problèmes politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest".

Faure Gnassigné n'a pas manqué de saluer l'engagement de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) "pour un retour à l’ordre constitutionnel et une transition réussie au Mali". Le président togolais a aussi réaffirmé "l'appui indéfectible" de son pays au Groupe de soutien de la transition au Mali initié par l'Union africaine.

"Avec le Vice-président, nous condamnons vigoureusement l'attaque terroriste qui a entraîné la mort, le 28 décembre 2020, de trois soldats français de l'Opération Barkhane et exprimons nos condoléances au peuple français et aux familles éplorées", a souligné le chef d'Etat togolais.