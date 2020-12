Couper-décaler: Vitale et Molaré en couple ? Toute la vérité

Les deux artistes Couper décaler, Vitale et Molaré en couple ? Cette question est revenue à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les accusés s'expliquent.

"Vitale et Molaré en couple", quelle histoire ?

Le boss du Couper décaler, Soumahoro Mauriféré, plus connu sous le nom de Molare, et sa protégée Bomisso Nadège, alias Vitale, se sont retrouvés au cœur d’une vive polémique qui a alimenté les réseaux sociaux ces derniers jours.

Tout est parti d’une photo publiée sur la célèbre page "First Mag le vrai". Sur l'image, on aperçoit deux personnes s’embrasser langoureusement. De nombreux internautes qui ont facilement identifié Molaré, ont vite fait d'estimer que la fille au visage caché, ne pouvait être autre que Vitale. D'où le buzz "Vitale et Molaré en couple".

Cette photo a bien évidemment suscité de nombreux commentaires "Nous, on savait déjà qu’il y avait quelque chose entre Molaré et Vitale. Voilà tout est sorti maintenant", commente un internaute visiblement intéressé par l'affaire. Un second follower de la page écrivait à son tour: "On comprend maintenant pourquoi Vitale a remporté le Primud du meilleur artiste féminin Couper décaler, elle gère avec le patron, c’est normal".

Bien que "First Mag le vrai" ait dévoilé l’identité de la jeune fille sur l’image qui a déclenché cette polémique, Vitale a tenu à dire sa part de vérité. "Molare est un bel homme. Si j'entretenais des relations intimes avec lui, pourquoi le cacherais-je ? Le Molare est mon père spirituel. A cause de vos racontars, je suis gênée de me présenter en public avec lui", s'est-elle défendue.

"Vitale et Molaré en couple", une fabrication des détracteurs de la chanteuse

Elle a ensuite ajouté : "Mes détracteurs veulent à tout prix compromettre mon trophée Primud. Molare demeure mon père spirituel. Il ne m'a pas offert de trophée. J'ai mérité ce trophée. Si cela n'avait pas été le cas, j'aurais refusé cette distinction. Le Primud 2021 aura lieu. Mettez-vous au travail. Rentrez alors en studio. Sortez des chansons. Vous serez vous aussi nominés au Primud".

"Vitale et Molaré en couple", ce buz est parti pour durer puisque la vidéo de la chanteuse n'a pas vraiment convainçu ses détracteurs.