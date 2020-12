Côte d’Ivoire: La COVID-19 s'invite aux vœux de nouvel an au Président ADO

La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an des différents corps constitués au Président ivoirien Alassane Ouattara, « initialement prévue le 5 janvier 2021 est annulée en raison de la résurgence des cas de Covid-19 », a annoncé mercredi le directeur du protocole d’Etat.

La Covid-19 fait annuler la présentation des vœux de nouvel an

La dernière cérémonie de présentation des vœux de nouvel an s’est déroulée le 6 janvier 2020 à la présidence de la République au Plateau. Ce jour-là, le Président Alassane Ouattara a assuré que l’élection présidentielle de 2020 serait paisible et transparente, et que la paix, la stabilité, la modernisation et la cohésion sociale auxquelles le pays est parvenu, sont désormais irréversibles.

Il s’exprimait face aux membres du Corps diplomatique, des bureaux et délégations des Institutions de la République, des hauts responsables des juridictions, des membres du Corps préfectoral et des élus locaux, des Forces armées de Côte d’Ivoire, des chefs traditionnels et des guides religieux.

« La paix, la stabilité, la modernisation de notre pays et la cohésion sociale auxquelles nous sommes parvenus sont désormais irréversibles. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que l’élection présidentielle à venir soit transparente, juste et ouverte. L’élection de 2020 se déroulera dans la paix. Vous pouvez me faire confiance. Les préparatifs de ce scrutin se déroulent normalement », avait assuré Alassane Ouattara.

Par ailleurs, avait poursuivi le Chef de l’Etat, le gouvernement rencontrerait les partis politiques et la société civile, dès le mois de janvier, afin de finaliser le travail sur lequel porterait le processus électoral.

Quelques mois plus tard, en octobre 2020, le pays plonge dans une crise majeure liée au processus électoral notamment le maintien de la présidentielle controversée à la date du 31 octobre 2020 que va remporter Alassane Ouattara. Au final, au moins 85 morts ont été enregistrés.

Alors que le pays se relève peu a peu, l’on a constaté depuis quelques jours une résurgence en crescendo des cas de coronavirus alors que leur nombre était à leur plus bas niveau (en dessous de 20 cas par jour) depuis plusieurs mois.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce mercredi 30 décembre 2020, 116 nouveaux cas de Covid-19. Depuis le début du mois de décembre, le pic de 40 cas par jour, a été souvent dépassé. Maintenant que la passion autour de l’élection présidentielle est passée, osons espérer que le gouvernement ouvre un œil sur le respect scrupuleux des mesures barrières.

Rendez-vous est pris donc pour janvier 2022 pour une cérémonie effective de présentation des vœux de nouvel an des différents corps constitués.