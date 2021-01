Black M livre des secrets inédits: "Maitre Gims est un franc-maçon"

L’ancien membre du groupe Sexion d’Assaut, Black M, a fait des révélations assez surprenantes sur son ancien compagnon, Maitre Gims.

Black M: ’’ Maitre Gims a vendu son âme au diable, c’est un franc-maçon’’

A l’occasion de son 36e anniversaire célébré le 27 décembre 2020, l'ancien rappeur du groupe Sexion d'Assaut, Black M, a informé vouloir révéler quelques "vérités" sur les réseaux sociaux.

"À 0h00 c'est mon anniversaire, un an de plus ! Il faut que je vous dise des vérités... je n’en ai plus rien à foutre...", a-t-il écrit sur Twitter avant de confirmer que son compte n'a pas été piraté et qu’il était bien l’auteur des publications «Zéro piratage je vais tout dire...", a-t-il ajouté.

Black M s'est ensuite attaqué au célébrissime Maitre Gims, également ex membre du groupe Sexion d'Assaut. ‘’C’est la fin du Wati B (le label de Sexion d’Assaut,)…. Gims a vendu son âme au diable, c’est un franc-maçon’’, a tweeté Black M qui s’en est également pris à Kev Adams avec qui, il a sorti un titre en feat en 2015.

“Qu'est-ce qui m’a pris de faire un feat avec Kev Adams, c’était vraiment de la MERDE ”, a-t-il déclaré. De son coté, Maitre Gims, surpris de voir son ancien compagnon l’attaquer publiquement, a répondu sur son compte Twitter en écrivant : "C'est quoi ton délire à toi ? Whatsapp tu ne connais pas ?".

Cette fracassante sortie du rappeur a bien évidemment suscité de nombreuses reactions. Des observateurs estiment qu'il s'agit en réalité d'un coup de communication orchestré dans l’objectif de braquer les projecteurs sur la prochaine tournée du groupe Sexion d'Assaut, prévue en France entre juillet et décembre 2021.