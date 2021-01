Mamadou Traoré: "Soro sera le plus jeune président de la République"

Pour El Hadj Mamadou Traoré, il ne fait l'ombre d'aucun doute que Guillaume Soro sera le "plus jeune président de la République de Côte d'Ivoire". Ce proche du député de Ferké, véritable inconditionnel du fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) demeure convaincu que malgré les difficultés, son mentor finira par s'installer au palais présidentiel.

Mamadou Traoré annonce Guillaume Soro à la présidence de la République

Guillaume Soro n'a pu se présenter à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020 qui a vu la réélection d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat. La candidature du leader des soroistes a été rejetée par le Conseil constitutionnel présidé par le magistrat hors hiérarchie Koné Mamadou. Il ne faut pas oublier que le patron de Générations et peuples solidaires a été condamné par la justice de son pays à 20 ans de prison ferme pour recel de deniers publics détournés et blanchiment de capitaux.

Cependant, depuis son exil, l'ancien chef rebelle refuse de reconnaitre la légitimité de l'actuel chef de l'État. "Je suis prêt et je continuerai le combat. Ouattara n'aura jamais raison de moi et il faut qu'il le comprenne et qu'il arrête son acharnement vis-à-vis de ma modeste personne. Je suis confiant de l'issue de ce combat et mon nom Kigbafori est un indice révélateur de l'échec des multiples tentatives d'assassinat contre ma personne", a martelé Guillaume Soro.

Cette ferme position de l'ancien président de l'Assemblée nationale est partagée par El Hadj Mamadou Traoré, l'un de ses fidèles lieutenants. Celui-ci invite les partisans de Guillaume Soro de "croire en ses capacités de libérer un jour la Côte d'Ivoire de la dictature qui l'étouffe". L'ex-directeur général de l'INFS (Institut national de formation sociale) soutient que même si son mentor est la "cible principale" du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), "Guillaume Soro sera le plus jeune président de la République de Côte d’Ivoire. Et cela à travers une élection présidentielle". El Hadj Mamadou Traoré fait toujours remarquer que le député de Ferké ne viendra pas au pouvoir par les armes.