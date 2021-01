Cameroun : Un nouveau-né vendu à 3 millions F CFA

Au Cameroun, un réseau de trafiquants de nouveau-nés a été démantelé par la gendarmerie camerounaise le mardi 12 janvier 2021. Il s'agit d'une bande comprenant des négociateurs, des vendeuses, des acheteuses et des berceuses, rapporte un communiqué de la gendarmerie nationale du Cameroun.

Cameroun : Des trafiquants de bébés aux mains de la gendarmerie nationale

La compagnie de gendarmerie de Yaoundé III et la brigade de gendarmerie d'Odza viennent de frapper un gros coup en démantelant un réseau de trafiquants de nouveau-nés. En effet, selon le communiqué publié par la gendarmerie nationale, c'est après avoir suivi des informations collectées qu'elle a pu mettre la main sur six prétendus trafiquants de nourrissons organisés en bandes criminelles composées de négociateurs, acheteurs, vendeurs et nounous. Les faits se sont déroulés le mardi 12 janvier 2021.

Le communiqué fait savoir que l'opération a permis de récupérer quatre bébés âgés entre deux jours et six mois. Les nourrissons ont été emmenés à la Fondation Chantal BIYA pour une prise en charge immédiate, peut-on lire dans la note. Il faut savoir qu'après avoir subi un interrogatoire, les présumés trafiquants ont vite fait de passer à table et reconnaitre leur forfait. Ils ont déclaré que le prix d'achat d'un nourrisson allait de un à trois millions.

La compagnie de gendarmerie de Yaoundé III a immédiatement ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire, poursuit le communiqué. Par ailleurs, la gendarmerie nationale appelle la population à collaborer plus étroitement afin de démanteler ces réseaux criminels.

On se rappelle qu'en août 2011, la disparition d'un bébé avait créé la polémique au Cameroun. En effet, une adolescente de 17 ans, Vanessa Tchatchou a donné naissance à une petite fille, mais le nouveau-né a disparu. La version officielle est que l'enfant avait été kidnappé par un homme et sa femme. Malheureusement, le bambin dont l'état de santé était précaire est décédé. Le directeur général de l'hôpital où les faits se sont produits a été emporté par cette affaire.