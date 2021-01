Togo - Terrorisme: Faure Gnassingbé s'offre des blindés sudafricains

Dans sa politique de lutte contre le terrorisme, Faure Gnassingbé a décidé de doter son pays de blindés "Marauder", rapporte l'Éveil de la Nation. Notre source fait remarquer que le président de la République du Togo entend ainsi accentuer la protection des militaires au front.

Lutte contre le terrorisme: Faure Gnassingbé se tourne vers l'Afrique du Sud

Résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme, Faure Gnassingbé ne veut pas lésiner sur les moyens. On apprend auprès de l'Éveil de la Nation que le président togolais a commandé des blindés "Marauder". Pour se faire livrer ces véhicules blindés capables de résister aux mines, le chef de l'État du Togo a décidé de se tourner vers Paramount Group basé en Afrique du Sud. Conçus pour la reconnaissance et les missions de maintien de paix, ces blindés ont la capacité de transporter un équipage de dix personnes y compris le pilote et un commandant, précise notre source. Les Forces armées togolaises devraient recevoir vingt nouveaux blindés.

Le pouvoir de Faure Gnassingbé a jugé utile de s'offrir ces blindés "Marauder" au regard des pertes en vies humaines subies par les militaires togolais au cours de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali (MINUSMA) et des menaces djihadistes de plus en plus récurrentes. Déjà en 2019, le Togo a acquis des blindés MambaMk7 d'Osprea Logistics qui ont par la suite montré des difficultés techniques. Sur la période 2021-2025, la République togolaise se résout à débourser plus d'un milliard d'euros en vue d'augmenter les effectifs et d'acquérir du nouveau matériel militaire dans le cadre du plan de renforcement de ses capacités.

Créée en Afrique du Sud en 1994, Paramount se donne pour mission d'aider les gouvernements africains à mieux protéger leurs pays. L'entreprise est leader dans l'innovation mondiale en matière de défense et d'aérospatiale avec plus de 3 000 employés.