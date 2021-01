Maison Blanche: Joe Biden efface les traces de Trump avant son entrée

Ce mercredi 20 janvier 2021, jour d’investiture aux Etats-Unis, le président Joe Biden s’installe à la Maison Blanche habitée durant 4 années par le controversé Donald Trump, son prédécesseur qui quitte les lieux avec moins d’honneur.

Trump quitte la Maison Blanche avec 34% de bonnes opinions sur son mandat

Donald Trump, 45e président des Etats-Unis, quitte la Maison Blanche qu’il occupait depuis 2016. Il déménage pour laisser la place à son rival démocrate Joe Biden et baisse dans les sondages avec malheureusement 34% de bonnes opinions sur son action, selon une enquête de l'institut Gallup publiée lundi. Il s'agit du plus mauvais chiffre de son mandat qui a profondément divisé les Américains.

Trump et Melania partent par la petite porte?

L'heure est au déménagement à la Maison Blanche, un déménagement hors de prix, car la principale maison de fonction ou résidence officielle des Chefs d’Etats américains est depuis quelques heures l'objet d’un grand nettoyage du sol au plafond. On croirait à un passage d’une unité antiterroriste à la recherche d'éventuelles bombes ou objets piégés cachés dans les locaux habités par Donald Trump et sa famille. En effet, Joe Biden a décidé d'opérer une désinfection intensive des lieux. Objectif : supprimer toute trace de Covid-19, que le couple Trump et plusieurs de leurs collaborateurs ont contracté en octobre 2020.

Alors qu’il a déjà annoncé qu'il n'assistera pas à la cérémonie d’investiture de Biden, organisée pour le prochain locataire de la Maison Blanche, l’on apprend, par ailleurs, que Melania, l’épouse de Trump, non plus ne recevra pas la nouvelle First Lady, Jill Biden. Trump a démarré sa présidence avec 45% de satisfaction, avant d'atteindre 49% début 2020 et 46% avant l'élection du 3 novembre de la même année.

Selon l'institut Gallup, qui mesure depuis 1938 la popularité des hôtes de la Maison Blanche au long de leurs mandats, M. Trump est le seul à n'avoir jamais atteint la barre des 50% d'opinions favorables pour son travail lors de son mandat. En cause, son refus de reconnaître sa défaite, ses tentatives de faire invalider le résultat du scrutin et l'assaut de ses partisans contre le Congrès le 6 janvier 2021, sans oublier le bilan de la pandémie de coronavirus, qui ont contribué à l'érosion de sa côte de popularité ces derniers mois.

Quelles sont l’histoire et la fonction de la maison blanche ?

La Maison Blanche, lieu de résidence, de travail et de réception de tous les présidents américains depuis John Adams, deuxième président des États-Unis, qui y est entré en 1800. Elle est construite sur décision du président George Washington, entre 1792 et 1800 sur des plans de l'architecte James Hoban. La Maison Blanche a été détruite en 1814 au cours de la guerre américano-britannique qui permit aux anglais de prendre la ville de Washington. Hoban reconstruisit la résidence en ajoutant aux deux étages, des terrasses puis en 1824, la façade semi-circulaire au Sud et la façade à colonnade sur le côté Nord.

Au fil des décennies, le Bureau ovale est devenu le lieu symbolisant le pouvoir du président des États-Unis. ... Sa forme et son emplacement, à l'angle sud-est de l'aile Ouest, datent de 1934, lors de la présidence de Franklin Delano Roosevelt, qui en fut le premier occupant.