Décès: Catherine Rich rejoint Robert Hossein et Claude Brasseur

Décès de Catherine Rich qui "s'est envolée au pays des anges", selon sa fille Delphine qui a annoncé la mort de la comédienne française sur sa page Facebook, ce mardi 19 janvier 2020.

Catherine Rich rejoint Robert Hossein, Claude Brasseur ou encore Jean-Pierre Bacri

Éteinte lundi 18 janvier 2021, Catherine Rich, la veuve de Claude Rich, lui aussi décédé en juillet 2017, a rejoint son mari laissant derrière elle leurs deux filles biologiques, Delphine et Nathalie, respectivement comédienne et peintre, et ils ont adopté un garçon prénommé Rémy. "Maman, la douce et tendre Catherine s’est envolée hier au pays des anges...", a noté la fille de la comédienne sur le réseau social, en légende d'une magnifique photo en noir et blanc sur laquelle on peut la voir sourire sur le bord de mer.

Ce "pays des anges" va donc accueillir une femme qui était très appréciée des Français et qui s'était épanouie dans plusieurs domaines : la télévision, le cinéma et le théâtre. Manuel Gélin, le fils de Daniel Gélin, semblait également faire partie de la famille. Sur Instagram, il a exprimé toute sa tristesse, lui qui avait passé une grande partie de son enfance à l'île de Ré, avec Catherine Rich.

"Pas de répit pour les chagrins qui s'accumulent, regrette-t-il. Cathy et ma mère étaient copines. Moi et Fiona, sur la plage de la Conche, nous jouions avec Delphine et Nathalie, baignades et châteaux de sable, pendant qu'elles discutaient à bâtons rompus. Au début de mon humble carrière, remonté à Paris, je l'appelais parfois pour qu'elle me conseille, comme l'avait fait une toute première fois Claude lorsque je lui avais avoué que je voulais suivre les traces de mon père.."

Nommée six fois aux Molières de la meilleure comédienne

Née le 10 juin 1932 à Paris, Catherine Renaudin, de son nom de jeune fille, Catherine Rich fait ses débuts au cinéma en 1962 dans La chambre ardente de Julien Duvivier. Elle l'obtient en 1996 dans Capitaine Conan de Bertrand Tavernier, son premier rôle majeur. Elle incarne le personnage de Madeleine Erlane face à Philippe Torreton dans le rôle-titre. Son dernier rôle pour le cinéma, elle l'a tenu dans le film Bancs publics (Versailles rive-droite) de Bruno Podalydès en 2009.

Mais c'est surtout au théâtre qu'elle gagne en popularité, jouant du Guitry, du Feydeau ou du Tennesse Williams. Elle est nommée six fois aux Molières de la meilleure comédienne ou de la meilleure comédienne dans un second rôle. Catherine Rich a joué dans plusieurs films et séries mais c'est le plus souvent dans les théâtres qu'elle était applaudie. En 1977, Pierre Mondy la mettait en scène dans Trois lits pour huit, et en 1991, elle séduisait dans La Dame de chez Maxim.

Sa dernière apparition au théâtre remonte en 2016, elle incarnait son dernier personnage dans L'impresario de Smyrne, de Carlo Goldoni. Catherine Rich rejoint Robert Hossein, Claude Brasseur ou encore Jean-Pierre Bacri, décédés dernièrement.