Salutation de l’arrestation de Maduro, Macron se fait dézinguer sur Twitter

Depuis son tweet saluant l’arrestation de Nicolas Maduro par Donald Trump, le président français Emmanuel Macron subit un cinglant désaveu des populations françaises sur X, ex-Twitter.

Dans la nuit de samedi, les États-Unis ont mené des frappes au Venezuela. Ils ont procédé à l’arrestation de Nicolas Maduro, le président en exercice, exfiltrer la nuit même du pays. Depuis, de nombreuses réactions ne cessent de tomber, dont celle surprenante du président Emmanuel Macron.

Le Président français Emmanuel Macron a déclaré dans une longue publication sur X :

“Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Je m’entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région. La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d’incertitude.”

Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir.



En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple.



La transition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

Pour le moins qu’on puisse dire, c’est que le président Emmanuel Macron a plus parlé en son nom propre qu’en celui des Français. Dans leur quasi-immense majorité, les citoyens français dénoncent cette agression de Donald Trump et des États-Unis contre un pays souverain.

Le plus dur de leurs réactions vise les discours de Macron, considéré comme une « honte ». Pour le député Antoine Léoment de La France insoumise :

“La France de Macron s’aplatit devant le coup d’État de Trump. La honte ! Valider ainsi un bombardement et un enlèvement de chef d’État est un abaissement insupportable de notre propre nation sur la scène internationale. Macron est en dessous de tout ce soir.”

La bonne et la mauvaise dictature pic.twitter.com/aWBppxdc3T — Rafik Chekkat (@r_chekkat) January 3, 2026

L’eurodéputée Emma Fourreau ne dit pas autre chose. Pour elle :

“Par son soutien à l’agression militaire de Trump et à l’enlèvement d’un chef d’État souverain, Emmanuel Macron entérine un nouvel état du monde fondé sur la brutalité impérialiste et l’arbitraire des puissances. La France a capitulé face aux fossoyeurs du droit international.”

Sophia Chikirou, députée insoumise de la 6e circonscription de Paris :

“Cette déclaration rejoindra l’histoire des renoncements qui ont abîmé la République, terni l’honneur de la France et compromis son indépendance politique.”

Sur plus de 17 000 commentaires enregistrés par le post du président français, vu par 16,8 millions de vues, difficile de trouver du soutien à sa réaction.