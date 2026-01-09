France : Emmanuel Macron défend un partenariat rééquilibré avec l’Afrique

Durée de lecture : 2 minutes
France : Emmanuel Macron défend un partenariat rééquilibré avec l'Afrique
© France : Emmanuel Macron défend un partenariat rééquilibré avec l'Afrique

Le Président français Emmanuel Macron, a reçu ce jeudi 8 janvier 2026, les ambassadrices et ambassadeurs qui représentent la France à l’étranger. Objectif, fixer les objectifs de l’année et évoquer les grands thèmes qui mobiliseront la diplomatie dans les prochains mois.

France – Afrique : un partenariat d’égal à égal selon Emmanuel Macron

Lors de la séance de ce jeudi, le renouvellement du partenariat avec l’Afrique est d’abord passé par une évolution de la stratégie militaire de la France sur le continent, selon les mots d’Emmanuel Macron. « On a revu et on a eu raison de le faire, nos bases militaires. Cela a été vu comme un abandon. Détrompez-vous. On a enlevé la composante militaire qui n’était plus comprise par les pays et les jeunesses. On a rebâti un partenariat militaire qui est pertinent et qui a montré sa force et sa pertinence au Bénin, et qu’on est en train de construire avec plusieurs autres pays », a déclaré le président français.

L’accent est désormais mis sur l’entrepreneuriat, les industries culturelles et créatives et le sport notamment. Toucher la jeunesse, parler aux diasporas est aussi une étape cruciale. « Le partenariat africain est clé. Il faut en 2026 qu’on aille au bout de ce travail avec le sommet de Nairobi, qui se tiendra au mois de mai prochain et qui est un rendez-vous très important qui permettra d’incarner cette véritable révolution de l’approche. J’ai invité le Premier ministre Modi à mes côtés et le chancelier Merz. Ce qui montre aussi le changement d’approche et de logiciel », a ajouté Emmanuel Macron.

Le chef de l’État français défend désormais un « partenariat rééquilibré », « d’égal à égal », qui délaisse la composante militaire pour se focaliser sur la culture, la mémoire, la jeunesse ou encore la création. Emmanuel Macron a également évoqué la force de la relation avec le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Maroc, et il affirme que la diplomatie française suit de près les grandes crises du Soudan, de la Corne de l’Afrique et des Grands Lacs.

