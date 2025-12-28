© Décès de Brigitte Bardot, une icône du cinéma français s’est éteinte

Le décès de Brigitte Bardot, à 91 ans, a été annoncé ce petit matin du dimanche 28 décembre 2025. L’ancienne actrice, protectrice de la cause animale, était l’icône du cinéma français de 1950 à 1970.

L’actrice Brigitte Bardot est morte

Et Dieu… créa la femme, Le Mépris, Boulevard du rhum ou encore Les Pétroleuses sont les grands films de la carrière de Brigitte Bardot au cinéma. Celle que les Français surnommaient affectueusement BB a incarné les plus grands rôles de l’époque sur le grand écran. Elle a même été la plus célèbre artiste du 7e Art français.

Brigitte Bardot était une véritable porteuse de la cause de l’émancipation féminine et de la liberté sexuelle. Elle a aussi consacré la seconde partie de sa vie à la cause animale. BB était fortement opposée à la maltraitance de nos amis les animaux.

La mort de Brigitte Bardot a été annoncée par la fondation qui porte son nom dans un communiqué ce dimanche. Elle était âgée de 91 ans et vivait à Saint-Tropez (France).

L’icône française était polyvalente puisqu’elle était actrice, mannequin, mais aussi danseuse et chanteuse. Elle avait brusquement quitté la scène pour se consacrer à la cause animale qui lui tenait fortement à cœur.

Après Alain Delon décédé le 18 août 2024 (à 88 ans), Brigitte s’en va à son tour. Une grande page de l’histoire du cinéma français se tourne désormais.