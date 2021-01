Togo - Montée en puissance du covid : Le couvre-feu envisagé à Lomé

Au Togo, les autorités font face à une montée en puissance des cas de contamination de la covid 19. Cela a conduit les responsables de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la covid 19 (CNGR) à avancer la mise en place d'un probable couvre-feu dans les villes de Lomé et Kara, dévoile la presse togolaise.

Covid -19: Vers l'instauration du couvre-feu à Lomé ?

"L’augmentation est à la fois communautaire, mais aussi vient des cas de voyageurs. Pour le mois de décembre, sur un peu plus de 11 000 voyageurs, il y a 152 cas et au mois de janvier en cours, pour un peu plus de 5.000 voyageurs, il y a déjà 120 cas. L’augmentation des cas s’explique aisément par le non-respect des mesures barrières dans les bars et les lieux de culte", a soutenu le médecin-colonel Djibril Mohaman, en charge de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la covid 19. Notons qu'au Togo, l'on assiste ces derniers temps à une croissance des cas de contamination à la maladie du coronavirus. Pour lui, cela est dû au "non-respect des mesures barrières dans les bars et lieux de culte".

Pour la semaine du 30 décembre 2020 au 5 janvier 2021, le nombre de cas positifs était estimé à 166, ce qui représente une hausse de 100 cas. En outre, 338 cas positifs ont été observés du 13 au 19 janvier 2021. Pour la seule ville de Kara, la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la covid 19 annonce 27 nouveaux cas de contaminés.

Au cours d'une conférence de presse le mercredi 20 janvier 2021, le médecin-colonel Djibril Mohaman n'a pas hésité à dire que les villes de Kara et de Lomé pourraient être soumises à un couvre-feu. Le premier responsable du CNGR n'a pas non plus écarté la mesure du bouclage de ces deux localités. À la date du jeudi 21 janvier 2021, le nombre total de cas est de 4 459. On relève 3 856 cas de guérison et 74 décès.