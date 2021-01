Nayanka Bell se lâche: '' Johnny Halliday était amoureux de moi''

La chanteuse ivoirienne Nayanka Bell a fait des révélations sur le chanteur français, feu Johnny Halliday.

Nayanka Bell: ''Chaque fois que Johnny me voyait, il venait vers moi''

Aka Louise de Marillac, connue sous le nom d'artiste Nayanka Bell, est incontestablement l'une des divas de la musique ivoirienne, voire africaine. Elle a débuté sa carrière professionnelle en 1981, en tant que choriste dans l'orchestre de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI). Nayanka démarre une carrière en solo en 1983 en sortant son premier album, "Amio", sur lequel figure Iwassado, une chanson qui, plus de 20 ans après, continue de marquer les esprits.

Il s'en est suivie une brillante carrière de la chanteuse dont la renommée a outrepassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Consacrée meilleure voix féminine d’Afrique en 1994 lors de la remise des trophées d’or à Paris, Nayanka bell estime qu'elle avait tous les atouts pour réussir au plan international. Et elle l'a récemment fait savoir au micro de media-prime.

''J'avais tout pour être une très grande chanteuse au plan international. Dieu m'a tout donné; la beauté, la voix, le charisme, de l'aura. Mais à un moment donné de ma carrière, j'ai préféré privilégier ma vie de famille. Un choix que je ne regrette d'ailleurs pas. Tout compte fait, je suis une étoile qui n'a pas besoin de faire d'effort pour briller. Même sans sortir d'album, je brille. J'ai été star à l'international, ambassadrice de la Côte d'Ivoire avant l'arrivée d'Alpha Blondy. Je remplissais tous les stades ici en Côte d'Ivoire. J'étais l'américaine de la Côte d'Ivoire et des autres pays africains. Je me produisais dans tous les pays anglophones'', a-t-elle indiqué.

Avant d'ajouter: ''Johnny Halliday me prenait pour une chanteuse américaine. Son staff et lui ont écouté mes chansons ; Johnny Halliday a voulu que j'intègre son orchestre en qualité de choriste dans le cadre de l'une de ses tournées, j'ai au départ donné mon accord. Nous avions donc commencé les répétitions. Chaque fois que Johnny me voyait, il venait vers moi. Il m'appréciait beaucoup. Je pourrai même révéler qu'il était amoureux. Mais l'intérêt que Johnny portait à ma personne n'était pas du goût de tout le monde. Cela créait parfois de la jalousie et de l'animosité. Alors j'ai décidé de ne plus participer à la tournée. C’est ainsi que j'ai été remplacée par Tanya Saint -Val. Je me rappelle que mon cachet s'élevait à 10 millions'', a-t-elle confié.