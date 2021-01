San Pedro : Père de 15 enfants et chef d'un réseau de proxénètes

À San Pedro (une localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire), un père de famille indigne, vient d'être appréhendé par les éléments de la police nationale. À 51 ans et géniteur de 15 ans, cet individu n'a rien trouvé de mieux que de se mettre à la tête d'un réseau de traite de personnes. L'homme est tombé dans les filets des policiers le vendredi 22 janvier 2021, aux environs de 20 h 30 minutes, a-t-on appris de sources policières.

La police démantèle un réseau de proxénètes à San Pedro

Le nommé MP, 51 ans, un propriétaire et gérant d'hôtel à San Pedro, mène des activités peu recommandables. Père de 15 enfants, ce célibataire, domicilié au carrefour Bereby, a monté un réseau de proxénétisme. Avec l'aide de sa complice, HG, 35 ans, prostituée et gérante d'hôtel, mère de trois enfants, il a développé une affaire tournant autour de la traite de personnes. L'information est livrée par la Direction générale de la police nationale (DGPN) à travers un communiqué publié le dimanche 24 janvier 2021.

Informés de l'activité illégale que menaient ces deux proxénètes, les agents de la police du commissariat de police de San Pedro se sont mis aux trousses du quinquagénaire et de son acolyte. C'est ainsi que le vendredi 22 janvier 2021, les policiers effectuent une descente musclée dans le quartier général des entremetteurs.

Le maitre des lieux et son associée ont été trouvés avec six pauvres jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle et de proxénétisme, a ajouté la Direction générale de la police nationale. Les hommes du commissariat de police de San Pedro ont placé les deux proxénètes à vue. Quant aux victimes, on a appris qu'elles ont été soumises à une audition. Par ailleurs, il faut souligner que l'enquête se poursuit afin de débusquer d'éventuels complices ou personnes impliquées dans cette affaire de proxénétisme.