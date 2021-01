Après Amon-Tanoh, Guillaume Soro va-t-il demander pardon à Ouattara ?

El Hadj Mamadou Traoré, fidèle lieutenant de Guillaume Soro, n'est pas passé par quatre chemins pour exiger des excuses publiques de la part d'Alassane Ouattara envers l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne.

Amon-Tanoh montre-il la voie à Guillaume Soro ?

Marcel Amon-Tanoh a surpris les Ivoiriens avec sa demande publique d'excuses, adressée à Alassane Ouattara. ""J’ai conscience d’avoir profondément heurté le chef de l’État, à qui je tiens à présenter publiquement mes sincères excuses, et à exprimer mes regrets aux Ivoiriens", a laissé entendre l'ancien ministre des Affaires étrangères. Pour en revenir à l'affaire, le samedi 10 octobre 2020, dans un stade Félix Houphouët-Boigny accueillant des militants de l'opposition, il avait demandé au président de la République de libérer la Côte d'Ivoire et de la rendre.

Dimanche 24 janvier 2021, Marcel Amon-Tanoh a reconnu n'avoir pas été totalement fidèle à son engagement de montrer aux Ivoiriens qu'il est possible de faire de la politique différemment, en sachant, malgré les désaccords, garder le bon ton, sans proférer d'invectives et sans porter de jugements de valeur. Après cette sortie de l'ex-ministre ivoirien, faut-il s'attendre au tour de Guillaume Soro, en exil en Europe, de faire amende honorable à Alassane Ouattara ?

Pourquoi Guillaume Soro ne demandera pas pardon à Ouattara

El Hadj Mamadou Traoré, très actif sur les réseaux sociaux, a donné les raisons pour lesquelles l'ancien chef rebelle ne demandera pas pardon à Alassane Ouattara. Pour lui, l'ex-ministre de la Communication, par ailleurs fondateur du Comité politique, s'est déjà publiquement excusé pour ses fautes.

"Dois-je rappeler aux uns et aux autres que celui qui ne cesse de demander pardon aux Ivoiriens, c'est bel et bien Guillaume Soro ? Dois-je leur rappeler que sa première demande de pardon aux Ivoiriens a commencé en 2007 lors de la flamme de la paix, un mois après qu'il a échappé à la mort lors de l'attentat contre son avion à Bouaké ? Dois-je leur rappeler qu'en 2017, après sa tournée européenne, il a décidé de demander pardon aux présidents Bedié, Gbagbo et au gourou du Restaurant. Et il l'a fait", a rappelé El Hadj Mamadou Traoré.

Le cadre de Générations et peuples solidaires (GPS) soutient que Guillaume Soro ne demandera pas pardon pour bénéficier de la protection ou des largesses d'Alassane Ouattara. Mieux, il estime que le chef de l'État ivoirien doit lui aussi demander pardon à l'ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo "pour l'avoir accusé de tentative de coup d'État tout en sachant que ces accusations n'étaient fondées sur aucune vérité". Il faut préciser que le député de Ferké, condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, est sous le coup d'un mandat international lancé par le patron du défunt Rassemblement des républicains (RDR).

En clair, l'homme qui a dirigé la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) de 1995 à 1998, n'est pas disposé à présenter ses excuses à l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI).