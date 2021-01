Covid: Les cours perturbés, les enseignants exigent plus de protection

En Tunisie, comme dans plusieurs pays du monde, la covid-19 perturbe le cours normal de la vie. Les cours ont été suspendus dans le gouvernorat d'Ariana le lundi 25 janvier 2021, comme le fait remarquer le site Tunisie Numérique.

Menacés par la covid, les enseignants manifestent

Selon l'information publiée par nos confrères de Tunisie Numérique, le lundi 25 janvier 2021, dans 70 % des établissements éducatifs du gouvernorat de Nabeul les cours ont été interrompus. Les enseignants réclament des équipements nécessaires pour le protocole sanitaire dans le cadre de la protection contre la covid-19.

Notre source note qu'à Médenine, les apprenants du lycée Houmet Essouk n'ont pas souhaité reprendre les cours par faute de moyens de protection contre la maladie à coronavirus. Et pourtant, Nissaf Ben Alaya, la porte-parole du ministère tunisien de la Santé, s'était prononcée en faveur de la reprise de l'année scolaire dans le strict respect du protocole sanitaire.

Le média tunisien fait également remarquer que "les autorités ont toléré la réouverture des écoles, collèges, lycées et universités, tout en recommandant une application stricte des mesures de prévention et du protocole sanitaire". Pour sa part, Nissaf Ben Alaya avait également averti que "si les indicateurs ne s’améliorent pas, d’autres mesures drastiques pourront être prises, telles que le confinement général, ce qui aurait sans doute des répercussions économiques et sociales encore plus dangereuses".

On se souvient que le secrétaire général de la fédération générale de l'enseignement secondaire, Lasaad Yaacoubi, avait avancé que "la suspension des cours et le respect du protocole sanitaire dans le milieu scolaire font partie des prérogatives du gouvernement, qui doit, selon lui, assumer ses responsabilités et sauver la vie des citoyens".

À la date du dimanche 24 janvier 2021, la Tunisie comptait 197 373 cas de covid-19, avec 2059 nouveaux cas. Les chiffres annoncés par les autorités tunisiennes révèlent que le nombre de guérisons s'élève à 144 657 (2 795 nouvelles guérisons). Le pays enregistre 6 234 décès.