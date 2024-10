La Fédération tunisienne de football a annoncé ce mardi la fin de la collaboration avec Faouzi Benzarti, sélectionneur des Aigles de Carthage. Cette décision intervient après une série de résultats décevants lors des éliminatoires de la CAN 2025.

Faouzi Benzarti quitte les Aigles de Carthage de la Tunisie après des résultats décevants

Nommé en juin dernier, Faouzi Benzarti avait réussi un début de campagne encourageant lors des éliminatoires de la CAN 2025. Cependant, les 3e et 4e journées, soldées par une défaite et un nul, ont mis en lumière les difficultés de l’équipe à confirmer ses bonnes performances. Une situation qui a poussé la Fédération Tunisienne de football (FTF) à mettre fin à sa collaboration avec le tacticien de 74 ans.

« La Fédération Tunisienne de Football annonce qu’un accord a été trouvé avec le coach Faouzi Benzarti pour mettre fin au contrat qui reliait les deux parties », a annoncé l’instance faîtière de football en Tunisie. Le départ de sélectionneur marque un nouveau tournant pour le football tunisien. Les Aigles de Carthage se trouvent désormais à la recherche d’un nouvel entraîneur pour les guider vers la CAN 2025 et les prochaines échéances.

Les supporters tunisiens, partagés sur le bilan de Benzarti, attendent désormais de connaître l’identité du successeur du technicien expérimenté. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir de la sélection tunisienne.