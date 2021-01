RDC: Ferdinand Kambere (pro-Kabila) juge "catastrophique" la gouvernance Tshisekedi

Ferdinand Kambere, cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), a jugé « chaotique » le bilan de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. C’était dans le cadre d’une interview accordée à MédiaCongo.

RDC : Ferdinand Kambere (PPRD) fustige le bilan de Félix Tshisekedi

Ferdinand Kambere a fait un bilan a mi parcours des deux ans de gouvernance du président Félix Thisékédi. De l’analyse de l’opposant Congolais dresse un bilan chaotique des deux ans de gouvernance de l'actuel président de la République démocratique du Congo.

Ce proche de l’ex-président Joseph Kabila soutient que depuis deux ans, les textes règlementaires régissant le pays, ne sont plus respectés. Ce qui constitue un danger pour « notre jeune démocratie ».

« C’est une catastrophe (...) Le Président lui-même a juré depuis des mois à ne pas convoquer le Conseil des ministres. Entre temps, son parti pousse les députés, par l’achat de conscience [à adhérer à sa vision]. Et l’attitude de l’ancien Président de la République, autorité morale du Front commun pour le Congo (FCC), il a pris du recul, non pas par faiblesse, mais parce qu’il sait que ce qui a été fait, c’était pour donner la place aux nouvelles institutions de fonctionner. Mais il y a une volonté d’un côté de tout torpiller, alors qu’il y a la Constitution et des règlements. Et maintenant, on veut faire participer la Cour constitutionnelle dans ce tripatouillage, on veut faire participer le Bureau d’âge dans cela et les gens semblent se complaire», a-t-il rappelé.

Ferdinand Kambere s’est par ailleurs refusé de partager l’échec de la coalition FCC-CACH, dont il avait été membre et qui a abouti à l’accession au pouvoir de l’actuel chef de l’ Etat congolais.