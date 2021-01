Décès de Dj Arafat: Olokpatcha échappe à la prison, ce qui était prévu

Olokpatcha l'empereur a voulu organiser ce mardi 26 janvier 2021 une soirée en hommage à feu Dj Arafat. Confronté à un refus catégorique de Tina Glamour, ce qu'il a finalement décidé de faire.

Décès de Dj Arafat - Olokpatcha l'empereur: ''Pourquoi c’est sur moi, on s’acharne''

Si Ange Didier Houon alias Dj Arafat était encore de ce monde, il aurait eu 35 ans ce mardi 26 janvier 2021. Son fidèle compagnon, Francis Djupro dit OloKpatcha l'empereur, avait décidé d'organiser une soirée en l'honneur du roi de la Yorogang ce mardi. A cet effet, une affiche avait circulé sur les réseaux sociaux, présentant la mère de Dj Arafat, Tina Glamour, comme la marraine de l'événement.

Mais celle-ci qui dit n'avoir pas été informée à l'avance, a formellement interdit l'organisation d'une telle soirée. Elle avait même menacé de traduire Olokpatcha l'empereur en justice, s'il s'entêtait à organiser cette soirée en hommage à son fils, Dj Arafat. La grand-mère de Dj Arafat, Dandi Lou Hélène s'est également rangée du côté de sa fille, en menaçant également Olokpatcha de le poursuivre devant les tribunaux.

Face à toutes ces menaces, Olokpatcha a finalement décidé de jeter l'éponge. «D’autres gens organisent cet anniversaire du 26 Janvier du côté de Yopougon, Abobo et même au Burkina Faso pour rendre hommage à Arafat en ce jour de sa naissance (26 Janvier). Mais pourquoi c’est moi mon nom, on prend pour propager et me salir comme si j’ai commis un crime. Pourquoi c’est sur moi, on s’acharne. C’est faire du mal en voulant organiser une soirée pour célébrer son meilleur ami et reverser l’argent obtenu à ses ayant-droits?", a-t-il interrogé au micro de viberadio.

Puis d'ajouter: «A cause de cette histoire, Maman Tina est allée loin en tenant des propos choquants vis-à-vis de mon défunt Papa. Qu’elle se ressaisisse et demande pardon à ma famille pour cela (...) Pour cet anniversaire, moi Olo, j’ai décidé de rester dans mon coin, au calme. Je m’en lave les mains et j’observe », a-t-il fait savoir. Une sage décision qui lui évite des ennuis judiciaires voire de tous ordres.