Chroniqueuse à ''C'est midi'', Marie Paule Adjé quitte la RTI, la raison

La jeune actrice et chroniqueuse à l'émission ''C'est midi'', Marie Paule Adjé, vient d'annoncer une nouvelle assez importante à ses fans.

Marie Paule Adjé dépose ses valises au Sénégal

La jeune et belle Marie Paule Adjé est incontestablement l'un des personnages people les plus adulés du moment en Côte d'Ivoire. Devenue célèbre grâce à l'émission ''C'est midi'' diffusée sur la chaîne nationale (RTI1) où elle exerçait en qualité de chroniqueuse, Marie Paule Adjé, aujourd'hui âgée de 24 ans, a fait son apparition sur les petits écrans en 2012 en tant qu'actrice dans la série ivoirienne à succès ''Teeneger''. Elle était alors âgée de 15 ans. En 2013, elle participe au concours Miss District et remporte l’étape de Marcory. Finalement, pour des raisons personnelles, elle n’a pas participé à la grande finale.

Sous la houlette de Carolyne Da Sylva, elle fini par s'imposer comme un personnage de marque à l'émission "'C'est midi'' et est désignée, fin 2018, la femme la plus fashion de la Côte d’Ivoire par Ayana Web Awards, un concept qui vise à mettre en avant les personnes inspirantes qui ont marqué l’année.

En ce début d'année 2021, la jeune dame vient d'annoncer une assez bonne nouvelle à ses fans. Marie Paule Adjé va devoir quitter la Côte d'Ivoire pour le Sénégal. Recrutée par une importante maison de production sénégalaise Marodi Tv, l’animatrice et actrice sera à l’affiche de la série sénégalaise “Impact: rêves brisés”, qui sera bientôt diffusée sur les écrans.

''J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que je fais désormais partie de la grande famille « MARODI TV » basée à Dakar et qui a produit des films tels que : Maîtresse d’un homme marié, Karma, Golden... Je suis reconnaissante pour cette nouvelle opportunité qui se présente et j’espère être à la hauteur de vos attentes. Merci encore à tous pour votre soutien'', a-t-elle annoncé sur sa page Facebook ce mardi 26 janvier 2021.