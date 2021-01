Allemagne-Vols internationaux: Les frontières aériennes bientôt fermées

L'Allemagne qui a enregistré ce mardi, 6408 nouvelles infections au coronavirus (Covid-19) à l'Institut Robert Koch (RKI), envisage de réduire «presque à néant» le trafic international aérien à destination de son territoire face à la poursuite de la pandémie de Covid-19, a annoncé, mardi 26 janvier, le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, cité par l'AFP.

L’Allemagne envisage de suspendre le trafic international aérien

Depuis dimanche à minuit, de nouvelles règles plus strictes sont entrées en vigueur pour tout voyageur à destination de l’Allemagne. Plus de 20 pays considérés comme des “zones à hauts risques” sont concernés par ces mesures : la République tchèque voisine, le Portugal, l'Espagne et l'Égypte, ainsi que les États-Unis. Toute personne souhaitant entrer en Allemagne en provenance de ces pays, doit pouvoir présenter à la frontière un test négatif (test PCR ou tests de laboratoire ou tests rapides de qualité comparable).

Il y a une semaine jour pour jour, le RKI a enregistré 11 369 nouvelles infections en 24 heures. Le niveau maximal de 33 777 nouvelles infections avait été signalé le 18 décembre 2020. La valeur R sur sept jours à l'échelle nationale était de 0,95 (1,01 le jour précédent), selon le rapport de situation du RKI de lundi soir. Cela signifie que 100 personnes infectées infectent mathématiquement 95 autres personnes. La valeur représente dans chaque cas le niveau des infections il y a 8 à 16 jours. Si elle est inférieure à 1 pendant une période plus longue, l'incidence de l'infection diminue.

"#lichtfenster" le signe du souvenir silencieux en Allemagne

L’Allemagne enregistre plus de 50 000 morts en relation avec le coronavirus depuis le début de la pandémie.

Un service commémoratif national après Pâques est prévu à Berlin, une initiative du président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier qui souhaite garder vivant le souvenir des morts de la pandémie du coronavirus. Ainsi, a-t-il invité les populations à "envoyer un signal que nous, en tant que société, pleurons ensemble, que nous n'oublions pas les morts et la souffrance des personnes en deuil", a annoncé vendredi le Bureau du Président fédéral.

En même temps, Frank-Walter Steinmeier a appelé tous les citoyens à faire un "signe du souvenir silencieux": l’action appelée "#lichtfenster", c’est-à-dire mettre une lumière dans leurs fenêtres et également partager une photo de celle-ci dans les médias sociaux avec le hashtag #lichtfenster. Pour donner l’exemple, le Palais Bellevue, la résidence officielle du Président fédéral, une lumière brillera de façon bien visible dans la fenêtre centrale au-dessus du portail.