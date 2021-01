France - Mayotte: Trois personnes tuées à l'arme blanche

Scènes de violences à Mayotte ce mardi 26 janvier 2021; au moins trois personnes dont deux adolescents, ont été assassinées à l’arme blanche dans le departement francais.

L'Île de Mayotte plongée dans une insécurité inquiétante

L'insécurité augmente dans le département français de Mayotte. Trois assassinats à l'arme blanche ont choqué la population. Parmi les victimes, deux adolescents de 15 et 14 ans ont été tués. "Trois personnes ont été assassinées à l’arme blanche en trois jours à Mayotte, dont deux adolescents de 15 et 14 ans. C’est un nouveau choc pour la population de l’île qui est durement éprouvée par une augmentation sans précédent de l’insécurité et des violences qui frappent aveuglément toutes les catégories de personnes depuis 2 ans", dénoncent solidairement les élus de l’île aux Parfums dans un communiqué.

Les habitants vivent désormais avec "la boule au ventre". Pour exemple, ce week-end en Petite-Terre, "le meurtre entraine le meurtre et les règlements de compte s’enchaînent, notamment entre étrangers, plongeant le territoire dans une spirale infernale d’assassinats et de destruction, sans aucune réaction à la hauteur de la situation".

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a annoncé sur les réseaux sociaux que deux pelotons de gendarmes mobiles et 10 enquêteurs allaient être envoyés à Mayotte. Les parlementaires de l'île avaient demandé au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de s'y déplacer. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont établi aucun lien entre les trois meurtres et les violences, précise Le Parisien qui cite le procureur Le Bris.

« La section de recherche de la gendarmerie de Pamandzi a engagé des moyens très importants pour rechercher les auteurs de ces différents meurtres ou assassinats », a déclaré le procureur de la République, Yann Le Bris. Aucune interpellation n'a été menée pour ces meurtres, mais le procureur de la République a annoncé qu'un homme était en détention provisoire pour une tentative de meurtre réalisée en début de semaine.