Abass humilie Makosso sur un plateau télé: "Lui, je ne l'aime pas"

Que se passe-t-il entre Abass et le "général" Camille Makosso. Invité de l'émission Peopl'Emik, diffusée sur La 3, sans mettre de gants, le comédien ivoirien a dévoilé son antipathie pour le père de la "marmaille".

Abass clashe Makosso : "je ne sais si c'est chantre ou un humoriste"

Ouattara Ibn Abass, plus connu sous le nom Abass, ne porte pas le "général" Camille Makosso dans son coeur. Il l'a fait savoir il y a quelques jours sur un plateau de télé. Alors qu'il était l'invité de Yves-Aymard pour l'émission La 3, le célèbre comédien ivoirien a crevé l'abcès en lançant à propos du frère ainé de Lolo Beauté. "Je ne sais s'il est chantre, humoriste ou homme de Dieu (...) Ce qu'il fait, c'est plus que de l'humour. Il n'y a pas de talent. Moi, je ne l'aime pas", a lâché l'acteur de la série "Ma famille", réalisée par Akissi Delta.

Interrogé sur la raison de ce sentiment, Abass n'a pas voulu aller plus loin. Cependant, d'ordinaire si prompt à répondre aux attaques contre sa personne, Camille Makosso a plutôt calmé le jeu. "Cet homme est une icône et un grand de la culture ivoirienne qui par son talent nous donne de la bonne humeur. Je refuse que certaines personnes pour sa liberté de parole et de pensée sur ma personne l’insultent ou le diffament. On ne parle que des grands et des légendes", a commenté le père de la "marmaille sur son compte Instagram.

Le "général" Camille Makosso a même interdit à tout blogueur de répondre aux propos d' Abass non sans inviter ses fidèles à prier pour le comédien, car "un grand reste un grand". Mais avant, il avait eu une sortie plus virulente en ces termes : "Général Makosso le comédien Abass dit qu’il ne t’aime pas tu dis quoi ? Si Dieu m’aime, mes enfants m’aiment, mes parents m’aiment, qu’est ce que j’ai à foutre de l’amour de ceux ou celles qui ne peuvent rien apporter à ma vie."