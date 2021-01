CEI: Bamba Siaka, le représentant du PDCI-RDA, a prêté serment

Bamba Siaka, le représentant du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) a enfin intégré la commission centrale de la Commission électorale indépendante (CEI). La cérémonie de prestation de serment a eu lieu, vendredi 29 janvier 2021 devant le Conseil constitutionnel.

Le PDCI-RDA signe enfin son entrée à la Commission électorale indépendante

Nommé par décret depuis le 5 août 2020, le représentant- du PDCI-RDA au sein de la Commission centrale de la Commission électorale a prêté serment, vendredi 29 janvier 2021 que en même temps que Dr Soumaïla Doubia, alias Doumbia Major, devant le Conseil constitutionnel. Le parti d’Henri Konan Bédié avait longtemps contesté la crédibilité de l’institution, dénonçant une commission électorale « taillée sur mesure ». Déjà le 18 septembre 2020, à la veille du scrutin présidentiel du 31 octobre, le vieux parti avait refusé la prestation de serment de son représentant devant le Conseil constitutionnel.

Sur instruction de la direction de son parti, Siaka Bamba avait grandement brillé par son absence, à cette cérémonie où il était attendu par le Juge constitutionnel. Aux côtés du reste de l’opposition, le PDCI-RDA avait lutté en vain dans un bras de fer avec les autorités gouvernementales pour obtenir une composition plus équilibrée de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Le mot d’ordre de désobéissance civile lancé à cet effet a été soldé par un cuisant échec. La composition de la commission électorale indépendante, est resté en l’état, en dépit des recommandations de la Cour africaine des droits de l’homme.

Et c’est bien elle qui a organisé le scrutin sanctionné par la réélection du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel. La décision du parti d' Henri Konan Bédié d'intégrer la CEI, faut-iil le souligner s'inscrit dans le cadre du processus de décripstion de l'atmosphère socio-politique serieusement entamé, après les tragiques évènements qui ont émaillé la dernière élection présidentielle. La nouvelle CEI, adoptée fin juillet 2019, passe désormais à 16 membres avec l’entrée du représentant du PDCI-RDA. Elle compte un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, six de la société civile, sept des partis politiques, dont désormais quatre de l’opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature.