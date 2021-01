Alpha condé réplique aux sanctions UE-France: Ce que la Guinée a décidé

Dans la crise entre Alpha Condé et l’Union européenne, les vols internationaux vers la Guinée connaissent une grosse perturbation depuis quelques jours.

UE-Alpha Condé: D'importantes mesures sur les liaisons aériennes vers et depuis la Guinée

Les menaces de sanctions de part et d'autre entre Alpha Condé et les dirigeants européens se précisent davantage depuis les restrictions annoncées vendredi 29 janvier par la France dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, notamment la fermeture de ses frontières aux pays extérieurs de l’Union européenne.

Répliquant à ces mesures, Alpha Condé, le président de la Guinée réélu pour un troisième mandat, a annoncé samedi, la suspension des visas pour les ressortissants de l’Union européenne, rapporte Financial Afrik.

Dans un communiqué réponse rendu public le même jour, l’ambassade de Guinée en France informe que son service de demande de visa est fermé au public jusqu’à nouvel ordre, en précisant que cette mesure intervient dans le cadre de la réciprocité avec l’Union européenne. « Les visas ne sont délivrés qu’aux diplomates ou organisations internationales implantées sur le territoire guinéen, aux humanitaires, aux détenteurs de visas de longs séjours, aux conjoints de ressortissants guinéens, aux Européens résidants en Guinée, aux miniers et aux experts français devant se rendre en mission en Guinée », précise le site spécialisé, citant ledit communiqué.

L’Ambassade de France à Conakry, a officialisé le 28 janvier dernier, un certain nombre de mesures concernant les voyageurs à destination ou sortant de la Guinée.

“Les voyages de la Guinée vers un pays de l’Union européenne (UE), ou d’un pays de l’Union européenne vers la Guinée, sont fortement perturbés par la crise sanitaire mondiale. De manière générale, un ressortissant de l’UE n’est pas autorisé à se rendre en Guinée, au même titre qu’un ressortissant guinéen n’est pas autorisé à se rendre dans un pays de l’UE”, indique une note d’information de l’ambassade. Et de préciser quelques dérogations.

“L’espace aérien guinéen est ouvert entre 4h et minuit. Depuis l’espace aérien de l’UE, les compagnies Air France (quotidiennement) et TAP desservent la Guinée. Via une ou plusieurs escales, Air Côte-d’Ivoire, Emirates, Ethiopian, Royal Air Maroc et Turkish Airlines, notamment, commercialisent aussi des vols vers et depuis la Guinée” ajoute l’ambassade de France en Guinée.

Les Vols vers la France impactés par la crise Alpha Condé-UE

Outre les personnes de nationalité française munies d’un passeport en cours de validité, peuvent être admises sur le territoire français les personnes de nationalité étrangère détentrices, entre autre, d’un visa long séjour étudiant, familial et professionnel, les conjoints de ressortissants européens, les étrangers résidents (carte de séjour) dans l’espace Schengen, les détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service, en mission dans une ambassade ou une organisation internationale implantée sur le territoire de l’espace Schengen, les professionnels de santé étrangers concourant à la lutte contre le Covid, ainsi que les professeurs ou chercheurs employés par des établissements français se déplaçant à des fins d’études et d’enseignement.

Vols vers la Guinée: Les nouvelles mesures

Sont actuellement admis sur le territoire guinéen les ressortissants européens détenteurs d’un visa long séjour familial ou professionnel, les conjoints de ressortissants guinéens, les étrangers avec statut de résidents en Guinée, les détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service, en mission dans une ambassade ou une organisation internationale implantée en Guinée, les experts et assistants techniques de coopération, le personnel humanitaire.

Mise à jour du 25 janvier 2021 : jusqu’au 15 mars 2021, l’ambassade de France ne pourra accompagner que des demandes de missions qui répondent à un motif impérieux. Avant toute demande de visa guinéen, il est donc vivement recommandé d’interroger ses correspondants habituels à l’Ambassade de France en Guinée ou les Opérateurs de coopération.

Pour tous les voyageurs, un test PCR Covid négatif de moins de trois jours est exigé à l’arrivée en Guinée. Le contrôle se fait avant l’embarquement.

L’attention des voyageurs au départ de Paris appartenant à ces catégories, qui ne disposeraient pas déjà d’un visa, est appelée sur l’interruption de toute délivrance de visas par l’Ambassade de Guinée en France.

Il faut noter que la Guinée a décidé d’appliquer le principe de réciprocité vis-à-vis de tous les pays qui lui imposeraient des restrictions.

L'Union européenne a demandé au président Condé de faire toute la lumière sur les opposants actuellement en prison. C'est le ministre français des Affaires étrangères qui l'a affirmé hier à Paris. S'exprimant devant le Sénat, Jean-Yves Le Drian a parlé d'éventuelles « mesures » si cette lumière n'est pas faite.

“Nous estimons aussi qu’il importe d’être très vigilants sur le respect des droits de l’homme et nous, nous condamnons la poursuite des détentions hors procédure judiciaire d’opposants, en particulier l’opposant monsieur Ousmane Diallo [Franco-Guinéen, membre du parti du principal adversaire du président Condé, Cellou Dalein Diallo. Et pour lequel, j’ai décidé d’apporter la protection consulaire”, a prévenu le diplomate français.