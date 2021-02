Claire Bahi de retour dans le Couper-décaler (?): Voici toute la vérité

La nouvelle chantre de l'Éternel, Claire Bahi est très en colère contre ses ''frères en Christ''. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook ce dimanche après-midi, La Mama a craché ses vérités à ses détracteurs.

Un peu plus d'un an après avoir quitté le Couper-décaler, pour se consacrer à la musique chrétienne, Claire Bahi est aujourd'hui confronté aux réalités du monde chrétien. La chantre est régulièrement critiquée par ses ''frères en Christ'' qui estiment que son style vestimentaire ne correspond pas à celui d'une vraie chrétienne. Face à ces critiques, Claire Bahi est montée au créneau pour cracher ses vérités à ses détracteurs.

''Tu veux porter ta grosse jupe ou ta sahélienne, c'est ton problème mais il ne faut pas charger les gens avec ça. Ce n'est pas vous qui m'avez enlevée dans le Couper-décaler pour m'envoyer à Christ. Arrêtez de juger les gens. C'est pour tout ça que vos vies n'avancent pas et puis des gens qui viennent de dehors entrent dans l'église et leurs vies prospèrent ? C'est parce que vous êtes animés par l'aigreur et la jalousie. Vous passez votre temps à juger les autres. Le Seigneur transforme qui il veut, quand il veut et comme il veut'', a-t-elle affirmé avant de faire savoir qu'elle ne retournera plus jamais dans le Couper-décaler.

"Vous me critiquez à cause de ma façon de me vêtir et vous vous dites intérieurement que je vais finir par revenir dans le couper-décaler... On ne dit jamais "JAMAIS", mais je vais vous dire aujourd'hui que JAMAIS, je ne retournerai de là où je suis sortie. Jamais je ne retournerai dans le couper-décaler", a-t-il insisté.