Le Magnific est-il désormais en couple avec Prissy la Degameuse?

Des images des humoristes ivoiriens Le Magnific et Prissy la dégameuse, suscitent une vive polémique sur les réseaux sociaux actuellement.

Ce qui se passe entre Prissy la Degameuse et Le Magnific

L’humoriste Le Magnific est incontestablement l’un des meilleurs de sa génération. Révélé au grand public, il y a une dizaine d’années, le talent de ce dernier a outrepassé les frontières de la Côte d’Ivoire. Bien qu’ayant réussi dans l’humour, Le Magnific a pourtant décidé d’ajouter une autre corde à son arc. En effet, Le Magnific a effectué un stage en décembre 2020 à l’Institut national de la jeunesse et des sports(INJS), dans la commune de Marcory, pour l’obtention de la Licence D, le tout premier diplôme d’entraîneur de football.

‘’J’ai été d’abord un sportif avant d’arriver dans la culture. Dans ma famille, ils sont tous des footballeurs. J’ai joué au football. Les gens pensent à la comédie quand ils me voient. Je serai en train de tomber et mourir sur un terrain, les gens diront que je fais du théâtre. J’ai disputé des compétitions les inter-villages, l’OISSU… J’ai joué avec le COSMOS de Koumassi en D3. J’ai également évolué au stade d’Abidjan. A cause d’une blessure, je n’ai pas débuté le championnat. J’ai gardé le contact avec le football. Quand je n’ai pas de spectacle, je suis en activité, tous les week-ends, avec les associations de footballeurs. Le football est une véritable passion pour moi’’, a récemment confié Le Magnific.

Quelques semaines après l'obtention de son diplôme, l’humoriste se retrouve au cœur d’une vive polémique qui suscite de nombreuses interrogations sur la toile. En effet, des images postées sur les réseaux sociaux, montrent clairement le Magnific et la comédienne Prissy la dégameuse en train de s’embrasser langoureusement. Plusieurs internautes ont tout de suite estimé qu’il existe une relation amoureuse entre nos deux artistes. Cependant des sources proches de l’humoriste nous informent qu'il s'agit d’une production cinématographique qui sera disponible dans les prochains jours.