Noël: Yannick Bery et Hassan Hayek comblent 500 enfants à Marcory

Le président du mouvement Marcory en Avant, Yannick Bery, et le président de l'association Bénévoles de Premiers Secours, Hassan Hayek, ont permis à 500 enfants de la commune de Marcory, de passer de belles fêtes de Noël.

Fêtes de Noël: Ce que Yannick Bery et Hassan Hayek ont fait à Marcory

500 enfants de la commune de Marcory passeront très certainement de joyeuses fêtes de Noël 2020. Et ce, grâce à la générosité du président du mouvement Marcory en Avant, Yannick Bery, et du président de l'association Bénévoles de Premiers Secours, Hassan Hayek, qui ont installé un village de jeu, jeudi 24 décembre 2020 au quartier Marcory Résidentiel. Ces 500 enfants qui ont également partagé un somptueux repas, sont repartis chacun, avec un cadeau.

‘’Nul n'a le droit d'être heureux seul. Quand on peut, on partage. C'est dans ce cadre, qu'avec le partenariat de la très belle association, Bénévoles de Premiers Secours, pilotée par mon ami et frère Hassan Hayek, nous avons décidé de rendre les enfants heureux: 500 repas, 500 cadeaux et un village de jeu, de telle sorte que la fête de Noël se passe convivialement pour tout le monde‘’, a indiqué Yannick Berry.

Puis le parrain d’ajouter: ''Il n'est pas juste de notre part, de voir que certains ont les moyens de bénéficier de cette célébration de Noël, pendant que d’autres qui sont aussi composés de sang, de chair et d’eau, ne peuvent pas bénéficier de ces mêmes privilèges. On se dit que quand on peut, on partage et on permet à tout le monde de pouvoir profiter de ce moment joyeux. La Noël, c’est pour tout le monde, c’est la fête de tout le monde, il est important d’être le plus inclusif possible'', a-t-il insisté.

Intervenant au nom l’association Bénévoles de premiers secours, Mme Yao Mira a adressé ses remerciements aux donateurs tout en rappelant que des télévisions LCD ont également été offertes aux mamans ce même jeudi 24 décembre.

Rendre les enfants heureux, c’est l’objectif de Yannick Bery et d'Hassan Hayek qui ont mobilisé un peu plus de 7 millions de Fcfa pour permettre à ces 500 enfants de passer de joyeuses fêtes de Noël.