Molaré et Serge Beynaud cités dans une affaire d'homosexualité

Les deux chanteurs ivoiriens que sont Serge Beynaud et Soumahoro Mauriféré alias Molaré, sont cités dans un scandale homosexuel.

''Il m'a dit qu'il le fait avec Serge Beynaud et Molaré''

Invité le samedi 30 janvier 2021 à l'émission "'Accusé levez-vous'' diffusée sur Trace Fm, l'artiste ivoirien vivant en France, répondant au nom de Président El Youki, a fait des révélations assez troublantes sur le talentueux et célèbre choriste ivoirien, Guy Armand Mbourou.

''Il m'a dit qu'il est fan de ma personne. En un mot, il est amoureux de moi, et il m'envoie des photos de sa poitrine. Quand j'ai vu cela, automatiquement j'ai supprimé. Et il me demande pourquoi je ne regarde pas ce qu'il m'a envoyé. Je lui ai répondu que je me suis rapproché de lui à cause de la musique et rien d'autre. Il m'a dit que si on se voyait, on allait en parler'', a confié El Youki.

Puis l'artiste de continuer: ''Et quand on s'est vu, pendant qu'on mangeait, il me faisait sortir les secrets des autres artistes. Il me disait: ''tu sais El Youki, si tu veux rentrer dans la musique, il faut rentrer dedans. Il faut devenir homosexuel. Moi-même, je fais ça avec Serge Beynaud. Je le fais avec Molaré''. Mais moi, je lui ai dit que je ne suis pas prêt pour ce genre de choses''.

De son côté, Guy Armand Mbourou a simplement démenti les propos du dénommé El Youki. ''Je tiens à démentir formellement toutes les allégations du sieur invité sur les ondes d'une radio de la place et les qualifient de diffamatoires et sans fondements. Plus de 10 ans à accompagner des artistes dans le strict respect et le professionnalisme qui m’a toujours caractérisé. Je ne permettrai pas à un individu mal intentionné sorti de nul part, de venir nuire à tous ces efforts, juste parce qu’il a envie de se faire voir'', a-t-il posté sur Facebook.