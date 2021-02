Jonathan Morrison - Maria Mobil: C'est fini! ce qui a tout gâté

Jonathan Morrison, le petit ami de la bimbo togolaise, Maria Mobil, a annoncé une nouvelle assez surprenante au sujet de sa relation amoureuse avec Maria Mobil.

Jonathan Morrison annonce la rupture avec Maria Mobil: "Nous en sommes arrivés à nous séparer"

Ce n'est plus un secret pour personne. La sulfureuse Maria Mobil, la bimbo togolaise qui a incarné le rôle de Jolie Amina dans le clip d'Ariel Sheney, est en couple avec le jeune businessman ivoirien vivant aux États-Unis, Jonathan Morrison. Et ce, depuis plusieurs mois. Lors de leur récent passage en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien avait affirmé que les choses n'ont pas du tout été faciles pour lui lorsqu'il tentait de conquérir le coeur de cette jeune femme au corps de rêve et aux yeux électriques.

Il avait révélé avoir dépensé une faramineuse somme d'argent afin de parvenir à séduire Jolie Amina. ''Avant d'être en couple avec Maria Mobil, j'ai dépensé près de 50 millions de F CFA. Pour la rencontrer, l'une de ses amies m'a exigé la somme de 300 dollars (180.000 FCFA)... Ensuite, j'ai déboursé 1000 dollars ( 600 000 F CFA ) pour pouvoir l'inviter au restaurant...Le coût de ma chambre d'hôtel avoisinait les 500 dollars (300 000 F CFA). Dans un Mall, je lui ai dit, choisis ce que tu veux. Elle a pris une chaussure d'une valeur de 1 800.000 F CFA puis nous avons fait du shopping tous les deux», avait révélé Jonathan Morrison.

Cependant, force est de constater que les choses ne se passent pas aussi bien entre nos deux tourtereaux. Il y a quelques semaines, Maria Mobil avait posté une photo d'elle, le visage tuméfié. ''La sexy togolaise avait dit à Jonathan qu'elle se rendait au Bénin pour passer les fêtes de fin d'année. Mais en réalité, la vérité était tout autre. Elle se trouvait plutôt avec un de ses dragueurs. Son copain ayant appris l'histoire, s'est rendu sur les lieux pour la chercher, ne sachant pas que le dragueur de sa femme appartenait à un gang. Résultat : le petit ami ainsi que Maria se sont fait bastonner''. Tel était le message qui avait inondé la toile.

Une version formellement démentie plus tard par Jonathan Morrison qui revient, quelques jours après, annoncer sa rupture d'avec la belle Maria Mobil. ''Suite à plusieurs réflexions, j'ai tenu à mettre cette information à la disposition de l'opinion. Après près de deux ans de relation sentimentale avec Maria Mobil, je suis au regret de vous dire que nous ne sommes plus ensemble. En dépit de moult tractations inhérentes à toute liaison amoureuse, nous en sommes arrivés à nous séparer. Chacun de nous aura donné du sien pour que cette union tienne le plus longtemps possible, malheureusement, cela n'a été le cas'', a-t-il posté sur Facebook.