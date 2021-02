Cameroun : Des commerçants protestent contre le prix des magasins

Au Cameroun, des commerçants de la ville de Dschang, dans l'ouest du pays, ont récemment exprimé leur mécontentement devant la hausse des prix de location des magasins. Ils sont très remontés contre le maire Jacquis Kemleu Tchabgou.

Cameroun : le maire Jacquis Kemleu Tchabgou sous pression

Le maire Jacquis Kemleu Tchabgou de la commune de Dschang est dans le viseur des commerçants de sa localité, précisément du "marché A », qui lui reprochent d'avoir favorisé la hausse des prix de location des magasins. En effet, comme le signalent nos confrères d'Actucameroun, des boutiques qui avaient un loyer mensuel de 3 500 francs CFA passent désormais à 10 000 francs CFA.

"Les innovations mises en place dans ce chapitre visent d’abord à assainir ce secteur, mais également à optimiser les entrées financières pouvant permettre de financer les projets propres pour le bien des populations", a rapporté une source municipale.

Pour sa part, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) ne l'entend pas de cette oreille. Il insiste pour faire savoir au maire que les commerçants de Dschang ne contribueront pas à approvisionner "le budget qui est passé du simple au double pour l’année 2021".

Par ailleurs, le MRC, par l'intermédiaire de son secrétaire national chargé du commerce et de l'artisanat, Fouelefack Christian, l'invite "à sursoir à ces initiatives qui ravivent les tensions et mettent en péril le climat social déjà délétère dans cette ville estudiantine proche des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest".

Tout en rappelant à la mairie de Dschang que l'année écoulée a été très éprouvante pour les acteurs économiques du Cameroun à cause de la covid -19, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto a rappelé que "c’est à cause de cette situation que l’État camerounais a jugé nécessaire d’annuler des taxes et impôts (sans véritables effets) dans le but de donner une bouffée d’oxygène aux opérateurs économiques".