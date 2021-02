Critiquée par Guy Christ Israël, la fracassante réponse de Claire Bahi

Critiquée par certains chantres ivoiriens, dont Guy Christ Israël, l'ex-première dame du Couper-décaler, Claire Bahi, a craché ses vérités à ses détracteurs.

Claire Bahi : ''Je ne suis pas venue à Christ à cause de belles voix ''

Dans une interview accordée au journal L’Oscar, Guy Christ Israël s'est exprimé sur la conversion au christianisme de Claire Bahi, l'ex-faiseuse de Couper-décaler. Le chantre avait révélé ce qu’il attend de La Mama.

"Je me réjouis que Claire Bahi se soit convertie. Cela fait énormément plaisir qu'elle chante maintenant les louanges de Dieu. Mais, je souhaite que Claire Bahi se forme. Être chantre n'est pas une nomination, comme on le fait pour les directeurs dans les sociétés, les administrations, les ministres... Le chantre se voit dans le comportement. Ce n'est pas celui qui dit qu'il est chantre", a-t-il confié.

Dans une vidéo publiée récemment sur sa page Facebook, Claire Bahi est revenue sur les critiques provenant de ses dévanciers dans les louanges à Dieu. Même si elle n'a pas cité de noms, force est de constater qu'il s'agit clairement d'une réponse au chantre Guy Christ Israël.

''A ces chantres aigris qui estiment que je n'ai pas une belle voix pour chanter à la gloire de Dieu, sachez que vous ne chantez pas mieux que certains de mes confrères artistes qui, selon vous, chantent pour le monde, font dans de la musique profane. Il y a de très belles voix dans ce milieu", a lancé l'ex-Première Dame du Couper-Décaler, avant d'ajouter

''Je ne suis pas venue à Christ à cause de belles voix. J'ai laissé succès et tous les artifices qui vont avec (argents, voitures, gloire etc...) pour me contenter de peu, souvent même rien parce que je veux consacrer entièrement ma vie au Seigneur. Rare sont ces personnes capable de le faire.''

A noter que Claire Bahi s'est convertie at Christianisme à la suite du tragique décès de son ami et compagnon du showbiz, Ange-Didier Houon alias Arafat DJ.