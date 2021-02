Zouglou: Le groupe 100 façon en tournée sans Micou Izé Izé

Lâché par son danseur Micou Izé Izé, on en sait un peu plus sur comment se porte le groupe Zouglou 100 façon.

Le groupe 100 façon annoncé au Burkina Faso et au Mali, Micou Izé Izé out

Le dénommé Micou Izé Izé s’est fait une renommée en juin 2020 grâce à une vidéo publiée sur la toile, dans laquelle il exécutait des pas de danse, qui ont ému les internautes.

Cependant le buzz de ce dernier fut entaché d’une vive polémique sur la toile. En effet, la chanson qui accompagnait les prestations de Micou Izé Izé, était bien celle du groupe Zouglou, auteur du titre "Adama Natô", au sein duquel il exerçait en tant que danseur.

Vu le fait qu'il se rendait seul aux cérémonies auxquelles il était convié, le danseur a été traité d’ingrat par de nombreux internautes qui l'accusaient d’avoir tourné le dos à ceux là mêmes qui lui ont tendu la main.

De son côté, Micou a décidé de voler de ses propres ailes, en annonçant avoir signé avec une maison de production qui l’accompagnerait dans une carrière musicale.

Joint au téléphone par Afrique-sur7.fr, Takoué Mike Eddy, chargé de communication du groupe 100 façons, avait révélé que depuis le déclenchement du buzz, Micou avait eu des attitudes étranges qui n’ont pas du tout été appréciées par l’ensemble du groupe.

"Micou n’a jamais fait la promotion de notre album. Quand on l’invite à des émissions, il n’en parle jamais. On lui a fait cette remarque, il a dit qu’il allait revoir sa copie mais là, on constate que Micou s’est créé un staff managérial. C’est bizarre… S’il se comporte de la sorte, nous serons obligés de prendre des dispositions fermes…", avait-il indiqué .

‘’Micou est membre d’un groupe Zoulou qu’on appelle Les titans et ils viennent de signer avec une maison de production dont je préfère taire le nom. Ils sont déjà rentrés en studio et très bientôt vous aurez des nouvelles‘’, avait informé le nouveau manager de Micou Izé Izé sur le Plateau de Peopl'Emik.

Cependant force est de constater que la production musicale de Micou Izé Izé n'a jusque-là pas été dévoilée. Quant aux membres du groupe 100 façon, les choses semblent aller pour le mieux.

Nos deux chanteurs sont actuellement en tournée sous régionale. ''Ça mousse pour 100 Façon. Après une longue série de spectacles au Bénin (Cotonou) ! Le groupe 100 façon rentre au bercail pour une série de spectacles annoncés au Burkina Faso et au Mali'', informe la page Facebook First Mag le vrai.